La Unió Europea considera a 17 països com a paradisos fiscals

Per evitar el frau fiscal.





Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han adoptat una llista negra de paradisos fiscals que està composta per 17 països, entre els quals es troben Panamà, Tunísia, Corea del Sud, Emirats Àrabs Units o Mongòlia, entre d'altres jurisdiccions.





L'objectiu d'aquesta llista és promocionar la "bona governança" a nivell mundial per "maximitzar els esforços per evitar el f Raude fiscal i l'evasió d'impostos", segons ha informat en un comunicat el Consell de la UE.





Des de gener han estat avaluats un total de 92 països i territoris d'acord amb tres criteris (transparència fiscal, fiscalitat "justa" i implementació de les mesures acordades per l'OCDE) i "la majoria" d'ells s'han compromès amb la UE "a un procés de diàleg constructiu ".





Finalment, la llista "negra" de la UE de paradisos fiscals, que es revisarà anualment, està composta per Samoa Americana, Bahrain, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sud, Macau, Illes Marshall, Mongòlia, Namíbia, Palau, Panamà, Samoa, Saint Lucia, Trinitat i Tobago, Tunísia i Emirats Àrabs Units.





El compromís adoptat pels socis comunitaris inclou la possibilitat d'imposar sancions a les jurisdiccions d'aquesta llista "negra" a nivell nacional. No obstant això, el vicepresident de la Comissió Europea per a l'Euro, Valdis Dombrovskis, ha assenyalat en que hauria preferit mesures "més ferms".





"Segons el parer de la Comissió Europea, haurien estat preferibles mesures més fermes. Esperem que els treballs continuïn en 2018 per introduir mesures defensives més fortes" ha expressat.





A nivell europeu, l'Executiu comunitari ha explicat que no es podrà concedir finançament europeu a entitats dels països inclosos a la llista "negra" a través dels fons per al desenvolupament sostenible (EFSD, per les sigles en anglès), el Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI) o del Banc Europeu d'Inversions (BEI).





No obstant això, aquestes sancions no afectaran les inversions directes encaminades a objectius de desenvolupament i sostenibilitat.





ANDORRA, DINS DE LA LLISTA "GRIS"





A més, els ministres han acordat una llista "gris" de 47 països que s'han compromès a modificar els seus l egislaciones nacionals en els propers mesos per adequar-les als estàndards europeus i internacionals.





Precisament en aquesta llista intermèdia es troba aquesta llista es troba Andorra, dins del grup de jurisdiccions amb règims fiscals perjudicials, com Armènia, Vietnam, Fiji, Hong Kong, Jordània, Lietchtenstein, el Marroc, San Marino, Tailàndia o Uruguai.





Tots aquests països s'han compromès a modificar les seves normatives fiscals el 2018.





Preguntat pel cas d'Andorra, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha afirmat estar convençut que "les autoritats andorranes van a fer tot el possible i l'impossible per deixar fins i tot aquesta llista intermèdia".





En concret, s'han fixat dos terminis diferents perquè els països d'aquesta llista "gris" compleixin els compromisos que han adquirit.





Així, els països desenvolupats han de fer al llarg de 2018, mentre que els que es troben en vies de desenvolupament disposen d'un termini més gran que finalitza a finals de 2019.





Altres països que formen part d'aquesta llista intermèdia són Turquia, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Jamaica, Oman, Taiwan, Qatar, Cap Verd, Montenegro, Nova Caledònia, Macedònia, Perú, les illes Maldives, les illes Cook, Malàisia o Maurici, entre d'altres jurisdiccions.





Finalment, els Vint han decidit donar més temps a vuit territoris del Carib (Antigua i Barbuda, Anguilla, Bahames, Dominica, les illes Verges Britàniques, Sant Cristòfol i Neus, illes Turks i Caicos i les illes Verges estadounideneses), fins a principis de 2018, per respondre a les preocupacions de la UE per haver estat durament colpejats per huracans durant l'estiu.