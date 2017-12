Anul·lat el protocol contra la pobresa energètica a Catalunya

Acceptant el recurs d'Endesa.





Una jutge de Barcelona ha anul·lat el Protocol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica per un defecte de forma i de competències, acceptant el recurs interposat per Endesa.





La decisió es refereix a una demanda presentada contra l'Agència Catalana de Consum (ACC) de la Generalitat, la Federació Catalana de Municipis (FCM) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).





La companyia al·lega que el protocol és una disposició general de desenvolupament de la Llei de de pobresa energètica de 2015, per la qual cosa incorre en diferents causes de nul·litat de ple dret per vulnerar competències estatals i "no haver-se seguit en la seva elaboració el procediment establert per les disposicions de caràcter general ".





També al·lega com a motiu de nul·litat el fet d'haver estat aprovat per un òrgan que considera "incompetent (l'ACC), quan, en el seu cas, devia haver-ho aprovat el Govern de la Generalitat".





I afegeix com a arguments la seva falta de publicació i el fet que el protocol estableix 'ex novo' l'obligació de les empreses subministradores de mantenir el subministrament a cap persona que estigui en un suposat risc d'exclusió quan aquesta previsió no es recull en la llei de 2015.





La part demandada al·lega que el protocol és una "guia per facilitar als agents implicats l'aplicació de la normativa en matèria de pobresa energètica", de manera que, al seu parer, no és una disposició general.





COMPETÈNCIA DE L'ESTAT





La jutge considera que la prohibició d'interrompre el subministrament és competència de l'Estat, per ser qui determina les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases de règim miner i energètic.





"El nostre Tribunal Constitucional ha declarat que és l'Estat el competent per establir amb caràcter bàsic els sistemes d'ajuda al consumidor vulnerable, sense que les comunitats autònomes puguin establir que aquest sistema sigui el de prohibir la interrupció del subministrament si no s'ha inclòs prèviament per l'Estat ", diu la jutge.





"ACTE NUL DE PLE DRET"





Segons la jutge, el contingut del protocol és propi d'una disposició general que no s'aproxima a les lleis vigents en el moment de la seva aprovació: "Per això, no havent-se aprovat pel Govern de la Generalitat, és un acte nul de ple dret ".





Conscient de la "greu situació" que travessen persones en situació de vulnerabilitat, defensa que cada Administració ha d'actuar en exercici de les seves competències, per aquest motiu la Generalitat o els ajuntaments poden establir ajudes per fer front als impagats de les famílies que ho necessiten .





"Però no poden establir una mesura que afecta les competències estatals", al·lega la jutge en la decisió, sobre el qual es pot interposar recurs.





MÉS COORDINACIÓ





Fonts d'Endesa han explicat la seva voluntat de seguir treballant en coordinació amb l'administració com fins ara i, a la llum de la normativa vigent, trobar formes de coordinació per protegir clients vulnerables mitjançant el bo social.