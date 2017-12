No hi haurà observadors internacionals el 21D

"No resulta procedent".





La Junta Electoral Central ha rebutjat que pugui haver observadors internacionals que supervisin el desenvolupament de les eleccions al Parlament del 21 de desembre.





En un acord consideren que "no resulta procedent" atendre la sol·licitud perquè la legislació electoral espanyola no preveu l'existència d'aquesta tipologia d'observadors, tal com afirma un informe de la Direcció general de Política Interior.





NOMÉS PER ALS ESTATS





Així, recalquen que únicament s'ha autoritzat aquest tipus d'observació en supòsits especials en què ho ha sol·licitat un organisme electoral públic d'un Estat o una organització internacional reconeguda per Espanya, ia la qual estatutàriament li corresponen funcions d'observació de processos electorals.