Quentin Tarantino i J.J. Abrams preparen nova pel·lícula de Star Trek

L'univers de Star Trek continua expandint-se. Quentin Tarantino i JJ Abrams tenen previst reunir un equip de guionistes per fer una nova pel·lícula de la franquícia intergalàctica produïda per Paramount.





Segons informa The Hollywood Reporter Tarantino seria el director del projecte.





Paramount encara no ha llançat un comunicat oficial de la notícia, tot i que la productora ja va portar al cinema les tres últimes pel·lícules de la saga: Star Trek (2009) i Star Trek: En la foscor (2013), que van estar dirigides per Abrams, i Star Trek: Beyond (2016), que va ser la cinta menys vista de la nova trilogia, amb una recaptació de 343.400.000 de dòlars a la taquilla mundial.





Així mateix, Paramount tenia previst fer un quart reboot de Star Trek en què Chris Hemsworth donaria vida al pare del capità Kirk (Chris Pine), tot i que no s'ha anunciat si aquesta serà la trama del projecte de Tarantino i Abrams.





Mentre que Abrams tornarà a la saga Star Wars per dirigir l'Episodi IX, que s'estrenarà el 2019, Tarantino va confessar en una entrevista a 2015 que preferia fer una cinta de Star Trek, franquícia de la qual és un gran fan.





"L'única cosa que els limitava era el seu pressupost dels anys 60 i el seu rodatge de vuit dies", va afirmar anteriorment Tarantino, fent referència a la sèrie Star Trek: The Next Generation, a la qual considera com una de les millors produccions televisives.





En 2019 arribarà a Netflix la segona temporada de Star Trek: Discovery, la sèrie de la franquícia intergalàctica protagonitzada per Sonequa Martin-Green, que dóna vida a la germana adoptiva de Spock.