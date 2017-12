Continua el caos a les urgències de la Vall d'Hebron

Foto de novembre de 2017.





Des del sindicat CGT, denuncien les condicions irregulars que es produeixen en les Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.





Així, al novembre de 2017 es podien veure lliteres en males condicions i sense reparar, a la zona d'atenció d'urgències. Unes llits "obsoletes" sostenen i "velles" que són "inviables" per als malalts.





Pel que des del sindicat denuncien que el tracte als pacients no sembla una "prioritat" del centre hospitalari.





Així, els pacients són atesos fora d'un box, "sense cap tipus d'intimitat", i tampoc, denuncien, "ni per fer les seves necessitats més bàsiques".





Tampoc per rebre el seu Diagnòstic o o rebre informació sobre l'evolució del seu estat de salut. El que un metge fa davant la resta de malalts i familiars d'altres pacients que es troben en la mateixa àrea.





Així, no només mantenen que resulta incòmode per als pacients sinó que és "il·legal" aquesta falta d'intimitat.





Una situació que, sostenen, no pot donar-se en un hospital que presumeix de ser un referent en qualitat i excel·lència.





La manca de prioritats, expliquen, es resumeixen en no tenir pressupost per arreglar els llits per als pacients però si per "posar despatxos" o "simulacions clíniques amb un cost de 547.000 euros" o una "il·luminació negligent" que arriba als gairebé 100.000 euros .