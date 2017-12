Celebració de l'aniversari de la Constitució amb l'habitual absència dels independentistes

ERC, Bildu, PNB i PDeCAT no acudiran.





El Congrés dels Diputats acollirà avui l'acte central del trenta-novè aniversari de l'aprovació en referèndum de la Constitució de 1978.





Una cerimònia en què, com cada any, es donaran cita representants del Govern, del poder judicial i de diferents institucions, així com dels principals partits nacionals.





Les absències seran les habituals dels últims anys: les dels representants d'ERC, Bildu, PNB i PDeCAT.





Després d'aquesta cerimònia anual, començarà formalment la preparació dels fastos pel 40 aniversari de la Carta Magna, que s'estendran durant tot l'any, amb la celebració de les diferents fites que van desembocar en la Constitució de 1978.





De fet, el passat 27 de novembre es va constituir un Consell Assessor, a instàncies del Congrés i el Senat, que s'encarregarà d'organitzar els actes vinculats a aquesta efemèride i del qual formen part, entre d'altres, els 'pares' de la Constitució.





Aquest 39 aniversari de la llei de lleis ve marcat per la mort, dilluns passat, de qui va ser president del Congrés entre 2004 i 2008 Manuel Marín, la capella ardent es va instal·lar aquest dimarts al Congrés.





També per l'inici de la campanya de les eleccions catalanes. Com ja va passar el 2015, quan ambé van coincidir amb l'inici de la campanya per a les generals del 20 de desembre.





REFORMA CONSTITUCIONAL





També sobrevola, com en anys anteriors, la possibilitat d'impulsar una reforma constitucional, tot i que sembla que en aquesta ocasió es podrien donar més passos que en el passat, a tenor de compromís adquirit pel president del Govern, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, d'explorar aquest extrem.





De fet, tots dos van acordar obrir una subcomissió en el si de la Comissió Constitucional en nom d'aquest fi, un cop conclosa la comissió impulsada pel PSOE al Congrés per intentar avaluar i modernitzar l'actual model territorial.





En l'aniversari de la Constitució d'aquest any, a més dels membres del Govern i d'altes institucions de l'Estat, hi haurà representants del PP, del PSOE, de Ciutadans i de Units Podem, que aquest any ha decidit enviar a una àmplia delegació que encapçalarà el líder de la formació estatge, Pablo Iglesias.





Al costat d'ell també estaran representants dels seus confluències catalanes (A Comú) i gallega (En Marea), però no així ningú d'IU, que no participarà en la recepció institucional, com és habitual.





ELS INDEPENDENTISTES, ABSENTS





Les 'clàssiques' absències vindran de la mà d'ERC, el PDeCAT, el PNB i EH Bildu.





Des d'ERC seva diputada Ester Capella ha justificat l'absència del seu partit en l'acte apuntant que si bé "respecten les normes fonamentals de qualsevol Estat", no comparteixen la forma en què la Constitució espanyola és "interpretada i aplicada".





Com cada any, els presidents del Congrés, Ana Pastor, i del Senat, Pío García Escudero, presidiran l'acte central de commemoració de l'aniversari de la Constitució de 1978, que en aquesta edició compleix 39 anys.





Pastor rebrà al seu despatx a García Escudero al voltant de les 11.30 hores, i des d'allà tots dos es dirigiran a l'entrada del Palau del Congrés per saludar els convidats, entre ells el president del Govern, Mariano Rajoy, que està previst a les 11.55 hores.





Conclosos les salutacions, començarà l'acte institucional al Saló de Passos Perduts amb el discurs de la presidenta del Congrés. A continuació, els presidents de les dues cambres oferiran una recepció a diputats, senadors i convidats.