Iceta ofereix lleialtat al Govern per exigir "el que li correspon" a Catalunya

Iceta ha dit que vol ser com Vara.





El candidat del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, ha ofert lleialtat al Govern espanyol per exigir "el que li correspon" a Catalunya, que principalment és més autogovern i millor finançament.





Ho ha dit en un míting davant més de 500 persones al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca en el qual també ha participat el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i la número dos de la candidatura socialista, Eva Granados.





Iceta ha dit precisament que vol ser "com Vara, ni més ni menys" i això passa per defensar els interessos de Catalunya sent lleial al conjunt de comunitats i l'Estat.





"Anem a oferir lleialtat a la resta d'Espanya, volem seguir junts, però anem a exigir el que considerem que ens correspon ia defensar els nostres interessos", ha destacat.





En una setmana de polèmica entre els barons socialistes per la proposta del PSC de crear una hisenda federal i que Catalunya gestioni els seus recursos a través d'un consorci, Iceta ha prosseguit: "Això que jo he vist fer a Guillermo des d'Extremadura, defensar la seva terra amb lleialtat, és el que vull fer jo, ni més ni menys ".

"Que ningú jugui a enfrontar als pobles d'Espanya, ningú és més que ningú i ningú és menys que ningú", i és urgent que la senyera torni a representar a tots els catalans i que no es distingeixi als ciutadans per la seva origen o ideologia, ha reivindicat.





MILLORA DEL FINANÇAMENT





Iceta ha proclamat un nou eslògan que 'Si el finançament vols millorar, el PSC has de votar' perquè, segons ha dit, és l'únic partit que pot fer-ho tenint en compte que els independentistes han renunciat i Cs i el PP es neguen.





Ha demanat que es parli més de propostes concretes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans -ha recordat que el PSC té més de 700 propostes-, i ha ofert el bagatge i l'experiència dels socialistes per "arreglar les coses: el problema és molt gros però té solució ".





Iceta no es va a resignar i no pararà fins resoldre-ho, i per això ha demanat als ciutadans que li facin el pròxim president de la Generalitat, un president que aposta pel diàleg, la negociació i el pacte per acostar posicions i acabar amb la lògica de blocs.





TREURE CATALUNYA DEL FORAT





Iceta ha cridat a canviar el rumb de col·lisió per navegar cap a la reconciliació: "Hi ha candidats que semblen afligits de mal de panxa i jo vull ser president, guanyar aquestes eleccions i treure a Catalunya del forat".





Ha destacat la necessitat de fer política des del respecte al diferent i des de la premissa que Catalunya sempre ha estat una terra d'acollida: amb el PSC al Govern, "Catalunya tornarà a ser rica i plena".