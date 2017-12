Rovira augura dies "foscos" per a Catalunya si ERC no guanya els comicis

Acusa els constitucionalista de "arrasar" consensos.





La secretària general d'ERC i número dos de la candidatura, Marta Rovira, ha demanat una victòria de la seva candidatura a les eleccions del 21 de desembre i ha advertit de les conseqüències negatives que guanyin els partidaris de l'article 155: "O guanyem o vindran dies molt foscos per al país ".





En un míting al Pavelló Club Natació de Tàrrega davant unes 250 persones, ha acusat Cs, PSC i PP de voler "arrasar" els grans consensos socials de Catalunya.





Ha demanat una mobilització massiva dels sobiranistes a les urnes, assegurant que ERC pot satisfer a tots aquells independentistes que van anar a votar en les eleccions catalanes del 27 de setembre de 2015, en el referèndum de l'1 d'octubre.





"Hem de mobilitzar absolutament a tothom. Volem guanyar, vam néixer per guanyar. Volem guanyar un país per a tothom", ha conclòs.





"I QUI ENS HO IMPEDIRÀ"





Rovira ha presentat el seu partit com la garantia que es "construirà la República" després dels comicis i ha donat les primeres pistes de com ho farà: desenvolupant algunes de les lleis socials aprovades pel Parlament i que després van ser impugnades davant del Tribunal Constitucional (TC).





Així, s'ha proposat aplicar les disposicions de la llei de pobresa energètica suspeses per l'Alt Tribunal, i també les de la llei per igualtat efectiva entre homes i dones, i ha reptat l'Estat a impedir-ho.





També ha acusat PSC, Cs i PP d'haver dissenyat aquesta campanya debilitant premeditadament als seus rivals polítics, ja que el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, és a la presó: "Nosaltres tenim al candidat a la presó mentre altres fan campanya amb tots els recursos al seu abast ".





En ple debat entre sobiranistes sobre si cal investir Carles Puigdemont president encara que la seva llista, JuntsxCat, no guanyi les eleccions, Rovira ha presentat Junqueras com "el millor candidat" i considera que per això el Tribunal Suprem no ho ha posat en llibertat .