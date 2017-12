La banca d'Andorra remarca que no és a la llista de països no cooperants









La patronal de la banca andorrana Andorran Banking ha destacat que el Principat ha superat l'examen de la UE i no forma part de la llista de països no cooperants, i ha valorat que amb aquesta decisió "la UE reconeix la transformació del sector financer i bancari del país", segons un comunicat.





En aquesta 'llista negra' publicada aquest dimarts a la UE figuren 17 països, entre els quals no apareix Andorra, fet que per a la patronal suposa que es reconeix la feina del Principat en la implementació de mesures per aconseguir "la total transparència i l'homologació internacional del sector financer i bancari en matèria fiscal ".





La directora general de Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha mostrat la seva satisfacció en considerar la decisió comunitària com "la constatació definitiva de l'encert estratègic en l'aposta per la transparència fiscal i l'homologació internacional".





Ha ressaltat que "és un reconeixement internacional de molta importància, un més, a la tasca realitzada pel sector bancari i el país, en la seva adaptació als estàndards internacionals de transparència més exigents".





Andorra, juntament amb països com Liechtenstein, Suïssa i San Marino, s'ha compromès a adaptar la seva marc impositiu durant el 2018, i una modificació de la llei de l'impost sobre societats es troba en tràmit parlamentari, segons el comunicat.