Aigües de Barcelona i entitats impulsen Sity, una incubadora de startups tecnològiques d'alimentació

Impulsen Sity 2017









Aigües de Barcelona i un conjunt d'entitats han impulsat Sity 2017, que suposa la segona edició del programa anual d'incubació de la companyia i que aquest any se centrarà en startups tecnològiques del sector de l'alimentació després de haver-ho fet en la seva anterior edició de 2016 a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.





Segons ha informat en un comunicat aquest dimarts, el programa ofereix finançament directe i un pla de formació i 'mentoring' per a fins a cinc startups, que seran seleccionades en un procés assessorat per experts dels àmbits social, de l'alimentació i de l'emprenedoria.





Se seleccionaran 15 projectes finalistes entre el total de candidatures rebudes, i al gener se seleccionaran entre tres i cinc startups que podran passar a la fase d'incubació.





Es tracta d'un programa de 10 setmanes, desenvolupat per Incubio al Canòdrom del Parc de Recerca Creativa de Barcelona, i que culminarà a la fira Alimentària, que tindrà lloc a Barcelona del 16 al 19 d'abril de 2018, durant un Demo Day al qual els cinc equips presentaran públicament els seus projectes.





Algunes de les entitats que aportaran assessorament a les startups són l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, Eurecat, Barcelona Activa, Smart Catalonia, Catalunya Emprèn i Campus d'Alimentació Torribera.





"L'objectiu global amb Sity és que aquestes iniciatives acabin conformant un ric ecosistema emprenedor amb beneficis sostenibles social, econòmica i ambientalment des dels ciutadans i per als ciutadans, i amb impacte positiu en el major nombre possible d'actors urbans", ha destacat el responsable del Programa per Aigües de Barcelona, Fernando Rayón.