El Corte Inglés lliura 43.000 quilos de pinso a cent protectores de mascotes

Campanya de donació de pinso a mascotes El Corte Inglés









El Corte Inglés ha lliurat un total de 43.000 quilos d'aliments per a gossos i gats a més d'un centenar de protectores d'animals com a part de la tercera edició de la Recollida de Pinso per a Mascotes, que es realitza en col·laboració amb l'Associació Nacional per a la defensa dels Animals (ANDA), segons ha informat l'entitat.





Així, clients i empleats d'El Corte Inglés han donat uns 33.000 quilos de pinso sec i humit per a mascotes i, amb l'objectiu de reforçar aquesta iniciativa solidària, El Corte Inglés ha donat 10.000 quilos de pinso sec i húmer addicionals que aniran destinat als gossos i gats que atenen les entitats que han participat en l'operació.





La recollida d'aquests aliments per a mascotes es va dur a terme el passat 4 de novembre a 78 centres d'El Corte Inglés i a 40 establiments Hipercor.





Els aliments recaptats estaran destinats a cobrir les necessitats d'alimentació dels prop de 50.000 animals que cada any són atesos per les protectores d'animals que col·laboren en l'operació.





A més, en la iniciativa han col·laborat alguns dels centres d'El Corte Inglés i Hipercor de La Corunya, Àlaba, Albacete, Alacant, Almeria, Astúries, Badajoz, Balears, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cadis, Castelló, Còrdova, Girona, Granada , Guadalajara, Guipúscoa, Huelva, Jaén, Las Palmas, Lleó, Madrid, Màlaga, Múrcia, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Creu de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Toledo, València, Valladolid, Vigo, Vitòria i Saragossa .