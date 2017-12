Dos morts en un accident a l'AP-7 a Girona i llargues cues a l'autopista

L'AP-7 registra un accident de trànsit mortal









Un accident de trànsit a l'AP-7 a l'altura de Girona s'ha saldat aquest dimecres amb dues víctimes mortals i quatre ferits, i ha provocat llargues cues en direcció nord de fins a set quilòmetres, per la qual cosa s'ha tallat la via momentàniament al seu pas per Vilabrareix .





Per causes que es desconeixen, poc abans de les 6 del matí s'ha incendiat un cotxe a prop de la sortida Girona sud, al terme municipal de Vilabrareix i inicialment s'ha tallat totalment l'autopista en direcció a França, si bé després s'ha pogut reobrir un carril en sentit nord i abans de les 10 del matí s'ha donat quasi per normalitzada la circulació.





En el sinistre s'han vist implicats un camió, una furgoneta i quatre turismes, ha informat el Servei Català de Trànsit. També hi ha hagut dos ferits greus i dos menys greus, que han estat traslladats a l'hospital Doctor Josep Trueta de Girona.





Les víctimes mortals són el conductor d'un dels turismes, de 21 anys, nacionalitat espanyola i veí de Girona, i el seu acompanyant, de 25 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Salt (Girona).





S'han mobilitzat una patrulla dels Mossos d'Esquadra, dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM).





El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detallat que les cues més importants s'han donat entre els quilòmetres 65 i 72 i recomana abandonar l'autopista per la sortida 8 Aeroport i Vilobí d'Onyar per continuar el trajecte per la carretera Nacional-II.





L'accident coincideix amb l'operació sortida pel pont de la Constitució i amb la marxa independentista de centenars de persones a Brussel·les.