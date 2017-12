Collboni condiciona negociar el Pressupost de Colau a congelar les tarifes de transport a Barcelona

Collboni posa condicions per donar suport als comptes de l'Ajuntament de Barcelona









El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha fixat la congelació de les tarifes del transport públic en vista a 2018 com a condició per negociar els Pressupostos del Govern d'Ada Colau.





Ha ressaltat que és una "condició prèvia per seure a negociar" els comptes -en l'aprovació inicial el PSC es abstenir-, i que aquesta mesura hauria de formar part de l'ADN' d'un executiu d'esquerres, del que va formar part com a tinent d'alcalde fins que BComú va decidir en consulta trencar el pacte de govern al novembre.





No donarà suport a una pujada de preus que "faci pagar als ciutadans" el que haurien d'assumir amb més aportacions el Govern central i la Generalitat, i ha recordat que la T-10 es va rebaixar a 9,95 euros amb un acord del PSC amb el exalcalde Xavier Trias i que s'ha mantingut des de llavors: per a ell, això demostra que és possible congelar preus, que depèn de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que inclou també Generalitat i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).





El PSC ja ha mantingut converses informals amb el Govern d'Ada Colau sobre el Pressupost, davant el qual es va abstenir perquè, en formar part llavors de l'executiu, havia d'acordar posicions amb BComú, però des de l'oposició pot defensar el seu posicionament sense matisos, encara que Collboni ha assegurat: "No farem un gir de 360 graus".





Considera que els Pressupostos necessiten una reorientació per tenir en compte "la conjuntura econòmica de la ciutat fruit del context polític", que ha provocat una disminució del turisme i el comerç, el que afecta molts sectors i també a l'atur, de manera que es hauran d'impulsar ajudes i mesures, segons ell.





En declaracions a Europa Press, ha recordat que el PSC va proposar crear una comissió per analitzar aquestes mesures i també una possible modificació del Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) -aprovat al gener amb el PSC al Executiu-, del qual creu que s'haurien de revisar les zones de creixement zero i les ampliacions d'hotels, que porten a un "decreixement encobert".





RESTRICCIONS PER CONTAMINACIÓ





Ha donat suport a les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants a la ciutat i altres municipis de l'àrea metropolitana, però ha dit que "són dures si no van acompanyades d'altres ajuts de renovació de vehicles", perquè les limitacions afecten sobretot famílies treballadores que no poden permetre comprar un altre cotxe de sobte.





Advoca per millorar el transport públic també per combatre la contaminació, i, preguntat pel tramvia, ha assegurat que el PSC no canviarà la seva aposta per connectar-ho, encara que ja no formi part del govern municipal: "Contribuirem a que hi hagi consensos" per avançar cap a una connexió ben feta i planificada.