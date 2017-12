Decomissen 230 plantes de marihuana en un local de Nou Barris a Barcelona

Plantes de marihuana decomissades en un immoble de Nou Barris









La Guàrdia Urbana va decomissar aquest dimarts 230 plantes de marihuana en diferents estats de creixement en un local del passeig Urrutia, al districte de Nou Barris de Barcelona.





Segons ha informat la Guàrdia Urbana en un comunicat aquest dimecres, un cop comprovada la possible existència de la plantació, van demanar una ordre judicial per accedir al local, on van entrar a la tarda, i van comprovar que hi havia un cultiu de marihuana.





El cos de policia ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, a més d'un delicte per frau de fluid elèctric, i una altra persona està investigada.