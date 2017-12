Iceta planteja començar la reforma de la Constitució el 2018 en el 40 aniversari de la Carta Magna

El PSC, obert a reformar la Constitució









El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha plantejat aquest dimecres començar l'any que la reforma de la Constitució, coincidint amb el 40 aniversari de la Carta Magna.





Ho ha declarat abans de participar en una commemoració del 39 aniversari de la seva redacció a Rubí (Barcelona), en el qual han participat un centenar de persones.





Iceta ha destacat que 2018 seria "un magnífic any per impulsar la reforma" constitucional per tal de revisar els punts que no funcionen i introduir les novetats necessàries per millorar el model territorial.





Si bé ha assenyalat 2018 com a any d'inici de la reforma, ha dit que a la seva materialització no se li poden posar terminis: "Portarà temps i ningú sap quant trigarà. Hem vist que els independentistes fixaven terminis que mai es complien, i convé que la política es basi en l'honestedat i el reconeixement de la realitat ".





Ha reivindicat que els últims 39 anys han estat els més pròspers de la història d'Espanya, però ara cal "actualitzar la Constitució i posar-la al dia", com han fet altres països; per exemple, Alemanya, que ha fet 54 modificacions.





Està convençut que tots els partits han de dialogar i negociar els seus plantejaments: "La independència és legítima, encara que no la compartim, i segur que molts independentistes volen que Catalunya progressi en autogovern i millori el seu finançament".





Ha reivindicat que només el PSC té una proposta per millorar el finançament de Catalunya, mentre que els independentistes han renunciat a això, i el PP i Cs el rebutgen, ha dit.





La reforma constitucional requereix d'un ampli consens i d'esforços de cessió: "Cal discutir. El 1978 ningú sabia que es reconeixerien les nacionalitats i regions, i es va produir. Nosaltres estem disposats a acollir idees i propostes".





Iceta ha reivindicat la Constitució i ha dit que li agradaria que el 6 de desembre fos el dia de la Festa Nacional d'Espanya, precisament per "l'esforç i el consens tan gran" que això comporta.