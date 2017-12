Rajoy s'obre a reformar la Constitució quan hi hagi "una idea clara"

Rajoy, obert a parlar de la reforma de la Constitució









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres que està disposat a parlar d'una reforma de la Constitució, però quan hi hagi una "idea clara" de què es vol modificar. Això sí, ha rebutjat de ple que s'obri aquesta via per "acontentar" els separatistes.





Així s'ha pronunciat a l'arribada al Congrés dels Diputats per participar en l'acte central del trenta-novè aniversari de l'aprovació en referèndum de la Constitució de 1978, una cerimònia en la qual, com cada any, es donen cita representants del Govern estatal, del Poder judicial i de diferents institucions, així com dels principals partits nacionals.





El cap de l'Executiu ha subratllat que les normes de convivència que es van donar els espanyols fa 39 anys estan "plenament vigents i cal aplicar-les".





"Afirmo la bondat de la Constitució i la plena vigència de la mateixa", ha proclamat, per destacar que recentment l'article 155 de la llei fonamental ha servit per a "defensar-se" dels "atacs" dels separatistes a Catalunya.





Davant els que aposten per la seva reforma, Rajoy ha assenyalat que ja s'ha fet un parell de vegades en el passat i que llavors "hi havia una idea clara del que s'havia de fer". "Pot tornar a reformar en el futur quan hi hagi una idea clara del que cal fer", ha ressaltat, per rebutjar una possible modificació constitucional que tingui per objecte "acontentar els que volen liquidar-la".





Així, ha subratllat que no acceptarà "de cap manera que es trenqui la sobirania nacional" perquè "el que és Espanya ho decideixen tots els espanyols" i "això convé deixar-ho clar".





A més, ha advertit que és "molt important" que qualsevol reforma es faci amb un consens "molt generalitzat" com el de 1978 perquè si no seria un "disbarat".





"A partir d'aquí, estic plenament disposat a parlar", ha manifestat, tot i que ha demanat posar en èmfasi en les reformes que s'estan produint a Europa perquè aquestes, ha continuat, sí que són una reforma de la Carta Magna espanyola.





PEDRO SÁNCHEZ





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha mostrat aquest dimecres convençut que el 2018 s'iniciaran al Congrés dels Diputats els treballs per a una reforma constitucional perquè Espanya "necessita forjar nous consensos" en els que es reconeguin els joves que no van votar el text de 1978 i que estan cridats a liderar el país en les pròximes dècades.





En declaracions als mitjans de comunicació a la seva arribada al tradicional acte institucional a la cambra baixa per celebrar el Dia de la Constitució, Sánchez ha dit no tenir dubtes que un cop acabi en sis mesos els seus treballs la comissió d'estudi ja creada al Congrés per avaluar el model autonòmic, s'obrirà una subcomissió per a la reforma constitucional.





Aquest és el compromís que va adquirir amb Mariano Rajoy durant la negociació de les mesures de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Els dos líders, ha revelat Sánchez, mantenen a dia d'avui una comunicació fluïda i constant.





Sánchez ha posat en valor la "resiliència" que la Constitució ha demostrat davant l'"atac unilateral" plantejat pel secessionisme a Catalunya, però al mateix temps que ha subratllat que la Carta Magna cal defensar-la i aplicar-la, també veu necessari que hagi de reformar-se.





PABLO IGLESIAS





El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha defensat la necessitat d'obrir "un diàleg de país" per abordar la reforma de la Constitució, un debat que "no es pot resoldre en comissions" i que, segons ha defensat, "incumbeix tota la societat".





En declaracions als mitjans abans de participar al Congrés dels actes oficials pel 39 aniversari de l'aprovació de la Constitució, Iglesias ha defensat que aquesta reforma s'ha de basar principalment en tres eixos: el model social, el territorial i la lluita contra la corrupció .





"Aquests són debats constitucionals que ha de tenir el conjunt de la nostra pàtria. S'ha de produir a Espanya per construir un nou diàleg i nous acords de país", ha emfatitzat el líder de Podem, que aquest any ha tornat a participar en aquests actes , després d'absentar-se el passat any.





Iglesias ha defensat la necessitat de recuperar "un dels grans acords de la Constitució del 78", que té a veure amb el model social, i que, al seu parer, "està trencat", amb l'objectiu de garantir els serveis públics o la dignitat de la gent que treballa".













El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha defensat la decisió d'aplicar l'article 155 de la Carta Magna a Catalunya i ha aprofitat el Dia de la Constitució per fer campanya per la candidata del seu partit a la Presidència de la Generalitat, Inés Acostades.





"La Constitució, ara més que mai, cal aplicar-la", i s'ha demostrat que el JavaScript l'article 155, a finals de l'octubre passat, "era el millor que podíem fer per defensar la igualtat de tots els espanyols, la llibertat i la solidaritat i la garantia de viure en un Estat democràtic i de Dret ", ha subratllat a l'arribar al Congrés.





En aquest sentit, ha assenyalat que la millor manera de "garantir els drets constitucionals" és que un partit constitucionalista guanyi les eleccions a Catalunya, perquè "és el millor antídot davant els que volen trencar Espanya".





"Sí que es pot guanyar a les urnes als separatistes", ha assegurat, afegint que la fi del procés independentista és a prop i que és possible tenir una presidenta -en al·lusió a Arrimadas- "per a tots els catalans" i un Govern que respecti les lleis i defensi el diàleg amb la resta dels espanyols.