Ana Pastor exalça la virtuts de la Constitució enfront dels "inadmissibles atacs" de l'independentisme

Ana Pastor, en el discurs del Dia de la Constitució









La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha volgut enumerar aquest dimecres 6 de desembre, les virtuts de la Constitució espanyola, a la qual ha presentat com el millor instrument per frenar els "inadmissibles atacs" dels que "han fracàs en el seu intent de trencar el sistema legal i democràtic que estaven obligats a respectar ", en clara referència als impulsors del procés independentista a Catalunya.





En el qual ha estat el seu segon discurs com a tercera autoritat de l'Estat en el Dia de la Constitució, Pastor ha portat al Saló de Passos Perduts del Congrés les paraules que va pronunciar en aquesta mateixa Cambra el 1916 el catalanista i conservador fundador de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó.





"Jo he declarat, i repeteixo aquí -deia Cambó- que Espanya és una cosa viva; que segles de convivència, de disputar i de patir les mateixes Bienandanzas i els mateixos desastres; que la situació geogràfica que ens envia a tots; que el lligam dels nostres interessos econòmics, que tot, fa que Espanya sigui una cosa viva, que no sigui únicament un poder, sinó que sigui una substància ", ha llegit Pastor.-





Després de recordar a aquest polític conservador i catalanista, la presidenta ha insistit que "la llei, en una nació democràtica, és la garantia dels drets de tots" i la "guardiana" de la seguretat.





"És el fre contra l'intent de qualsevol que pretengui sotmetre'ns arbitràriament als seus desitjos", ha asseverat.





En aquest context, ha posat èmfasi que "quan alguns han intentat saltar-se la llei, trencant les regles del joc", la Carta Magna es "s'ha revelat com l'instrument eficaç i necessari per salvaguardar la sobirania del poble espanyol, garantir la continuïtat històrica d'Espanya i per protegir el pacte de convivència que la mateixa Constitució representa ".









CANVIS PER CONTINUAR AQUESTA HISTÒRIA D'ÈXITS





"Enfront dels atacs inadmissibles dels que han fracassat en el seu intent de trencar el sistema legal i democràtic que estaven obligats a respectar, hem d'afirmar amb rotunditat i en veu molt alta, que Espanya ha tingut i té en la seva Constitució i en les seves institucions la millor garantia de la nostra convivència en llibertat, i el límit clar a qualsevol tipus d'abús i arbitrarietat ", ha sentenciat.





A més, sense citar expressament una possible reforma de la Constitució, Pastor ha al·ludit a la "necessitat" d'encarar el futur comú i "reflexionar en profunditat per incorporar els canvis i transformacions" que permetin donar continuïtat a la "història d'èxit" que ha escrit Espanya.





"Podrem -i fins i tot diria més- ho hem de fer, renovant amb determinació i amb entusiasme aquesta voluntat de seguir avançant junts", ha afegit, deixant clar que d'afrontar aquesta tasca s'ha de fer al Congrés.





"Si volem fer-ho, és aquí, ha de ser aquí, a la seu de la sobirania nacional, el lloc adequat per parlar, per debatre sobre les transformacions necessàries, per arribar a acords", ha dit.





Això sí, ha advertit que "els acords transcendeixen als partits polítics" i que, per a ella "el consens no és una consigna de cortesia ni la fórmula d'una garantia aritmètica".