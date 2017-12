Arrimadas demana el vot a Cs per reformar la Constitució

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defensat aquest dimecres 6 de desembre que el vot del seu partit és per reformar la Constitució en comptes de destruir-la.





Arrimadas ha al·legat que cal una reforma constitucional perquè els principis de la Carta Magna segueixin vigents i estiguin actualitzats.





Durant un acte a la plaça Universitat de Barcelona amb motiu del Dia de la Constitució, ha afirmat que, tot i que "alguns volen que es deixi de celebrar la Constitució", se seguirà celebrant per molts anys, perquè va ser un moment històric que va recuperar l'esperança en el futur i en què Espanya es va obrir al món, segons ella.





"La Constitució no és només un conjunt d'articles i lletres, és un conjunt de valors i principis: la unió, la solidaritat, la igualtat, la llibertat, el pluralisme polític", i ha acusat els sobiranistes de centrar-se en la identitat excloent .





També ha defensat una reforma constitucional perquè els principis de la Carta Magna segueixin vigents, i considera que només els que creuen en els valors de la Constitució poden impulsar la seva reforma:





"Som al segle XXI i tenim el deure històric que la Constitució segueixi vigent i actualitzada. És per això que la vam incloure en el nostre programa".





CRÍTIQUES A PUIGDEMONT I JUNQUERAS





La candidata ha dirigit unes paraules per als candidats de JuntsxCat i d'ERC, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras: ha dit que no li estranya que "no els agradi gens la Constitució amb el nyap de llei de transitorietat que van presentar al Parlament".





"No m'estranya que no els agradi la Constitució amb les barbaritats que els agradaria implantar amb aquesta hipotètica Catalunya independent que no arribarà", ha afegit.





Ha dit que els partits sobiranistes no creuen en els principis d'igualtat, sinó que defensen identitats excloents, i ha lamentat que res del que es posi en la Constitució va convèncer: "Ells, com pitjor, millor".