Milers de persones defensen a Barcelona la Constitució davant del 'procés'

Milers de persones s'han manifestat aquest dimecres 6 de desembre a carrers de Barcelona pel Dia de la Constitució per reivindicar i defensar la Carta Magna i mostrar el seu desacord amb la independència i el procés sobiranista.





Després d'una pancarta principal amb el lema 'Caminem Junts! Respecte i Convivència ', els manifestants s'han citat poc abans de les 12 a la Via Laietana per, des d'allà, emprendre la marxa cap a la propera plaça de Sant Jaume, a les portes de la Generalitat i l'Ajuntament.





Els manifestants, amb banderes espanyoles i catalanes, han entonat càntics contra el procés independentista; contra el candidat de JuntsxCat i president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, i contra TV3, portem molts d'ells cartells amb llegendes com 'Colpistes feixistes' i 'Aïllar és empobrir-'.

La marxa ha transcorregut sense incidents. Segons la Guàrdia Urbana, en la marxa han participat unes 12.000 persones.

A la manifestació han acudit el candidat del PP a les eleccions catalanes del 21-D, Xavier García Albiol, el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, i el portaveu de Cs al consistori, Paco Serra.





TRAVES DE L'AJUNTAMENT





L'associació convocant 'Espanya i Catalans' lamenta que l'Ajuntament de Barcelona hagi posat traves a la manifestació, impedint que els organitzadors poguessin instal·lar una tarima a la plaça Sant Jaume en la qual pronunciar discursos.





Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van advertir la nit de dimarts passat que el contingut de les pancartes no poden demanar el vot per a cap formació política que es presenten als comicis del 21D.