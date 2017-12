La Constitució violada del 78

Un bon amic em deia que la solució dels mals d'Espanya era a la Constitució del 78, i segurament no li faltava raó.





Que simplement, calia aplicar-la. I la veritat és que l'única ocasió en què s'ha acudit directament a un precepte constitucional, l'article 155, el resultat ha estat força satisfactori ...





I això malgrat l'existència d'un corrent doctrinal partidària de la seva inaplicació, basant-se que no hi havia una llei de desenvolupament de l'article, com si el text del mateix no fos clar i contundent, establint diversos requisits per implantar-lo.





Avui, en el dia de la Constitució, 39 anys després de la seva aprovació, ens trobem davant d'un text que és merament decoratiu, que en la pràctica no s'aplica, i que realment va a morir de mort natural, però no per ús, sinó per desús.





En efecte:





- Article 2: "La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola ...".





La veritat és que estem a la vora del precipici de la desintegració humana i territorial d'Espanya, ja ningú sembla importar massa.





- Article 3: "El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat ...".





La veritat és que, ara com ara, és impossible fer oposicions a res sabent només espanyol a Catalunya, País Basc, Galícia o País valencià, per exemple. Les llengües vernacles, en alguns casos mers dialectes "elevats" a la categoria de llengües, s'imposen i superposen per sobre de l'espanyol, al qual la mateixa Constitució diu castellà ...





- Article 8: "Les Forces Armades ... tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defensar la seva integritat territorial i l'ordenament constitucional ...".





La veritat és que no han dit ni pio en relació amb el cop d'estat dels separatistes catalans, a excepció de la Guàrdia Civil que, com sempre, ha fet el que ha pogut, en condicions penoses i totalment desfavorables. Vaja meva gratitud cap a ells!





- Articles 14, 23 i 103: estableixen la igualtat i publicitat en l'accés als càrrecs i ocupacions públiques, en virtut dels majors mèrits i capacitat.





El cert és, i ho sap un ximple, que a Espanya qui a bon arbre s'acosta, bona ombra li acull. L'accés als llocs de treball públics es produeix, majoritàriament, per endoll, amistat, afinitat ideològica o sindical, pertinença al partit polític en el poder a l'administració o institució corresponent, etc. Són el botí del vencedor!





- Article 15: "Tots tenen dret a la vida ...".





La veritat és que cada any més de cent mil nens indefensos són assassinats a les entranyes de les seves ¿mares? sense que a ningú li treguin el son aquests assassinats d'éssers totalment indefensos.





Som una societat malalta i criminal, i algun dia Déu, i la pròpia supervivència de l'espècie, ens demanaran comptes per això.





Mentrestant Espanya s'està repoblant d'emigrants, la majoria dels quals vénen aquí no a viure amb nosaltres, sinó a viure de nosaltres, usant i abusant de les nombroses ajudes socials que tota mena d'entitats públiques, privades i mig pensionistes (és a dir , ONG que viuen dels pressupostos públics) els donen, incloent entre elles a l'Església Catòlica, que ajuda més als musulmans, per exemple, que als seus propis fidels ...





- Article 16: "Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions".





La veritat és, que només és qüestió de temps, de poc temps, que comencin a assaltar-les esglésies i convents, i ja hi ha hagut alguns precedents al respecte.





Es menysprea qualsevol manifestació de religiositat en públic, mentre es donen suport i exalten les confessions minoritàries, que escassament representen a una mínima part de la societat espanyola, la majoria d'ells estrangers.





- Article 24: "Totes les persones tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims ...".





La veritat és que sense un bon advocat, pot donar-se un per fotut, per molta raó que tingui.





El sistema judicial es basa en els diners, no en la raó, ja que havent diners sempre trobes un advocat que retorcerà els fets, i fins al dret i la jurisprudència, per fer que les coses es vegin de la forma més beneficiosa per al client, amb la qual cosa qui acudeix al sistema judicial acaba moltes vegades més aviat ajusticiat, que una altra cosa ...





Per no parlar de les demores, i els anys i anys que un consumeix les seves energies en uns processos autènticament kafkians, que semblen destinats a dissuadir a la gent de pledejar.





- Article 27: "tots tenen el dret a l'educació ... Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per garantir el compliment de les lleis ...".





La veritat és que en moltes comunitats autònomes, Catalunya i el País Basc per exemple, i darrerament també a la comunitat Valenciana, s'utilitza injustament l'ensenyament per adoctrinar als pobres i indefensos nens, des dels 3 anys, perquè "aprenguin" a odiar Espanya, l'Estat opressor -segons ells-, sense que ningú faci alguna cosa per impedir-ho.





- Article 28: "Tots tenen dret a sindicar-se lliurement .... Es reconeix el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties precises per a assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat ".





La veritat és que, 39 anys després de promulgada la Constitució, els diversos milers de diputats i senadors que hem tingut, encara no han tingut temps, ganes, o simplement, coratge, per promulgar una llei de vaga, com sí existeix en tots els països civilitzats, que eviti els abusos que patim la població civil, totalment indefensa i inerme davant els excessos dels sindicats, que actuen més com a partits polítics o grups de pressió, que una altra cosa ...





I si aquest és el panorama pel que fa als drets fonamentals, que són els relatius als articles 14 a 30 de la Constitució, imagineu-vos vosaltres com serà el panorama per a la resta dels articles.





En fi, feliç Dia de la Constitució, sobretot per als que viuen d'ella.