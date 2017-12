Rovira carrega contra la Carta Magna: "ens ofega, ens uniformitza i ens resta drets"

El que expressa l'article 2.





La número dos d'ERC per a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha carregat contra la Carta Magna en el dia que es commemora: "És una Constitució que ens ofega, ens uniformitza i ens resta drets cada hora que passa".





La secretària general d'ERC ho ha dit en un acte de campanya al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), on ha explicat que aquesta voluntat de "uniformitzar i ofegar" s'expressa des de l'article 2, sobre la unitat indissoluble d'Espanya .





"Avui toca dir-ho: el model que imposa la Constitució i els que la interpreten és un model uniformitzador. Només cal amb l'article 2, que diu que hem de treballar per la unitat, no des de la diversitat, sinó des de la voluntat de uniformizarlo tot" , ha lamentat.





La secretària general ha defensat que la República catalana que busca implementar el seu partit és absolutament diferent: "Volem que tothom sigui com vulgui ser i que ningú deixi de ser el que sent per construir des de la diversitat".





Per a ERC la paraula clau és 'diversitat': considera que Catalunya és una societat que ha aconseguit amb èxit integrar totes les persones que han vingut de fora i afegeix que aquest model, sinó s'aconsegueix una República, està en perill per aquesta pulsió uniformitzadora que veuen en l'Estat.





"Som un poble de pobles que construeix un sol poble", ha defensat Rovira sobre Catalunya, assegurant que la República no és una qüestió identitària catalana, ja que en la societat actual les identitats són múltiples.





REBUIG A L'155





Rovira ha tornat a expressar el seu rebuig absolut al Govern espanyol per haver aplicat l'article 155 de la Constitucón a Catalunya, cosa que ha suposat la "burocratització" de les institucions catalanes fins a posar en perill, segons la seva opinió, la implementació d'avenços socials com la Renda garantida de Ciutadania.





Ha reivindicat un Estat independent per tenir "els recursos econòmics i competències" per aconseguir millores socials que en el marc autonòmic actual són, ha assegurat, impossibles d'aconseguir, i ha recordat que, per exemple, el dret d'asil és una competència estatal.





"CIUTADANIA ENTRE TOTS"





Així, ha conclòs que una República Catalana generaria "ciutadania entre tots i per a tots" per a un territori com Catalunya en la qual hi ha persones de 180 països diferents i on es parlen 300 llengües, ha recordat.





"Ningú ha de deixar de ser qui és per a construir entre tots la nostra república. És un model absolutament diferent al model que ens imposa la Constitució Espanyola", ha tancat la secretària general dels republicans.