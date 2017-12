SCC defensa a Brussel·les la Constitució espanyola

Davant el Parlament Europeu.





Societat Civil Catalana (SCC) ha celebrat aquest dimecres el 39 aniversari de la Constitució espanyola en una concentració davant la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.





Allà han carregat contra el "surrealisme del que alguns han donat bona mostra en els últims temps", en referència a la crisi catalana pel desafiament independentista.





A l'acte han acudit unes 1.000 persones, segons xifres dels organitzadors, i han participat els eurodiputats del Partit Popular (com Esteban González Pons, Pilar del Castillo, Gabriel Mato) del PSOE (Ramón Jáuregui, José Blanco, Juan Fernando López Aguilar, entre altres), l'eurodiputada d'UPyD, Maite Pagazaurtundua.





També han estat presents el líder del Partit Popular Europeu a l'Eurocambra Manfred Weber, el vicepresident de SCC Àlex Ramos i el filòsof Fernando Savater i la catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes.





Els participants han assistit a l'acte amb banderes europees, espanyoles, catalanes i belgues i han cridat en múltiples ocasions "Visca Espanya" i "Visca Catalunya".





La concentració ha estat liderada per dues pancartes, un que celebrava l'aniversari de la Constitució i la "amistat" entre Espanya i Bèlgica i una altra que afirmava que "Europa no és lloc per nacionalismes".





MANIFEST TRILINGÜE





De fet, a l'inici de l'acte s'ha llegit un manifest en espanyol, francès i flamenc que explicava que l'esdeveniment ha estat organitzat per "celebrar el regal de la Constitució" i "compartir amb els belgues nostre orgull de ser espanyols i europeus".





"És molt el que ens uneix amb Bèlgica. No només ens uneix una història comuna, l'Estat de dret, la monarquia o els valors constitucionals. No només ens uneix el respecte mutu per les nostres institucions o la cooperació lleial enfront dels que ataquen als nostres conciutadans ", expressava el text.





L'acte estava convocat únicament per a commemorar la Constitució espanyola però també ha estat marcat pel desafiament independentista a Catalunya i precisament ha tingut lloc mentre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont oferia una roda de premsa a la capital belga.





Durant la seva intervenció davant els assistents, Savater ha afirmat que "si en algun moment algú volgués acabar amb la Constitució" els ciudadados serien els encarregats de "aprendre de memòria els seus conceptes per defensar-los".





"Nosaltres som aquesta Constitució i no deixarem que sigui esborrada ni de les nostres memòries ni de les nostres institucions", ha expressat.





"Després de 39 anys els espanyols no consentirem que ens treguin la Constitució que ens la trenquin. No consentirem tornar a quedar-nos sense Constitució", ha emfatitzat Pons en declaracions als mitjans una vegada finalitzat l'esdeveniment.





"Si el 1977, després d'una guerra i una dictadura, els nostres pares van ser capaços de conviure en pau, com no serem capaços de conviure en pau el 2017 qui som fills i néts de la Constitució?", Ha manifestat l'eurodiputat popular.