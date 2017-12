Educació i espontaneïtat

Ja fa vint anys que Julián Marías va escriure 'L'educació sentimental', un llibre que conté idees per millorar la nostra manera d'estar en la vida. Una d'elles és entendre que el cultiu i increment de l'espontaneïtat ha de ser objectiu predilecte de l'educació.





Què vol dir això? Promoure en un ésser humà l'espontaneïtat suposa reconèixer el seu valor, fins al del més mínim ser. Sense excloure les rareses que s'arribin a tenir respecte al patró vigent. Fugim de les versions rígides de la normalitat. En qualsevol cas, és obvi que el gran fre per a transmetre sabers i comunicar emocions és la pobresa del llenguatge, una descapitalització que no es considera prou.





No obstant això, qui aspira a millorar la seva educació, a qui li importa millorar la dels altres?

El filòsof Alció advertia així mateix de les grans possibilitats que la convivència amb els nens obre per educar als adults. I subratllava el paper del nen com fomentador de la bondat i estimulant del fons millor de les persones.





¿Som conscients d'això? Des de tal idea, no és deplorable i penosa la noció de 'nen no desitjat' i 'no volgut'? No es revela en ella el símptoma d'una patologia social? Quines són les cicatrius psíquiques que així es generen? Com afrontar aquestes empremtes?





Petjades del dolor, del silenci, de la desesperança. Javier Urra intenta respondre per parts davant d'aquestes empremtes. Acaba de presentar un interessant manual, 'La petjada del dolor' (Morata), amb estratègies per prevenir i afrontar la violència de gènere, un terrorisme afectiu.

És aquesta una violència per convicció que va en augment. Contra el que se sol imaginar, a Europa es porten el palmell països escandinaus, com Finlàndia i Dinamarca.





A Espanya es produeixen a l'any per aquesta violència la mort d'unes seixanta dones, més de dos terços de les quals són espanyoles. Llegeixo que el 80 per cent d'aquestes morts es produeixen en el context d'una ruptura de la parella a instàncies de la dona, i que un de cada tres d'aquests assassins estan catalogats de persones inestables que 's'hipertrofien els problemes'.





Com passar de l'amor passió a l'amor tendresa? Com desactivar estereotips sobre la condició sexual que resulten enormement corrosius per a una vida sana? És urgent educar les emocions.