The Sarco: una càpsula de suïcidi imprimible en 3D

Són molt pocs els països en què és legal l'eutanàsia activa, és a dir, poder llevar-se la vida. Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa, Canadà, Colòmbia i el Japó són els llocs en els quals és legal deixar de viure de forma voluntària.





Als Països Baixos viu Philip Nitschke, el doctor australià guru de l'eutanàsia. Va ser el primer a realitzar una eutanàsia en aquest país després de la seva legalització l'any 2001.





Ara Nitschke ha presentat la seva nova creació: 'The Sarco'.





Es tracta d'un futurista sarcòfag que proporciona una mort indolora en pocs minuts i que, a més, es pot imprimir en 3D.









'The Sacre' estarà disponible a 2018 de la mà de l'empresa 'Exit International'.





L'usuari, després d'haver imprès, només haurà de seure al seu interior. Un cop iniciat el protocol, es inhalará una petita dosi de nitrogen que et deixarà inconscient i poc després et produirà la mort. Una mort dolça.





'The Sarco' compta amb dos botons d'emergència en cas de voler avortar el suïcidi. El procés només pot ser activat des de dins, de manera que no es pot utilitzar per matar ningú.