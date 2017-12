El Consell de Garanties conclou que el cessament del Govern és inconstitucional

Creuen que vulnera el principi de gradualitat.





El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat ha publicat un dictamen sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, en què considera que el cessament del president del Govern, Carles Puigdemont, i de la resta del Govern és inconstitucional perquè "no ha respectat els principis de gradualitat i de proporcionalitat ".





El dictamen de l'òrgan consultiu conclou que la mesura de cessar el president i als consellers "un cop dissolt el Parlament, no era una mesura necessària o indispensable per assolir la finalitat perseguida per l'article 155, ja que hauria estat possible implementar altres menys restrictives ja alhora compatibles amb l'eficàcia d'aquest mecanisme de coerció estatal ".





La resolució ha estat adoptada per set vots a favor i un en contra, i qualifica aquesta mesura com "una mesura dràstica" i com la mesura més severa que conté l'acord aprovat pel Senat, pel que creuen que vulnera el principi de gradualitat .





També recorda que l'acord del Senat "no imposava aquests cessaments sinó que únicament els autoritzava i, per tant, el Govern no estava obligada a utilitzar-los, i menys encara, de forma immediata".





El CGE ha sostingut que el cessament de Puigdemont i el Govern no es regeix pel principi de proporcionalitat, sinó que aquestes destitucions "són innecessàries, un cop el president del Govern ha decidit la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions autonòmiques".





Així ha defensat que la dissolució del Parlament per convocar eleccions immediatament és una mesura menys lesiva per a l'autonomia política.





Per això, ha titllat aquesta mesura de desproporcionada, ja que "les finalitats preteses amb l'aplicació de l'article 155 poden aconseguir-se amb la mateixa efectivitat amb diverses actuacions molt menys lesives per a l'autogovern de Catalunya".





ELECCIONS





El CGE sí que ha avalat la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions, i la intervenció de la funció d'impuls i control polític del Parlament, ja que creuen que no són mesures contràries als límits constitucionals de l'article 155.





L'òrgan consultiu ha sentenciat amb sis vots a favor i dos en contra que la convocatòria d'eleccions "té cabuda en l'expressió de 'mesures necessàries' i constitueix l'opció, entre les disponibles, menys lesiva".