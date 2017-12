Mor el rocker francès Johnny Hallyday

Johnny Hallyday ha mort aquest dimecres a París als 74 anys d'edat.





El cantant va ser víctima d'un càncer de pulmó, segons ha informat la seva família a través d'un comunicat. La mort es va produir a casa de Marnes-la-Coquette on havia estat traslladat des d'una clínica parisenca en què havia estat internat sis dies.









Jean-Philippe Leó Smet va anunciar al març, a través a Twitter: "Des de fa uns mesos estic en tractament per unes cèl·lules cancerígenes".





El 17 de novembre passat, va ser ingressat d'urgència per una insuficiència respiratòria relacionada amb la seva malaltia. Durant el seu ingrés, Hallyday va rebre una nova sessió de quimioteràpia. En el comunicat oficial, s'assenyala que "fins a l'últim moment, es va enfrontar a aquesta malaltia que l'havia estat menjant durant mesos, donant-nos lliçons de vida extraordinàries".





Hallyday, nascut a París el 15 de juny de 1943, de pare belga i mare francesa, va ser un autèntic fenomen de masses que va publicar un centenar de discos al llarg d'una carrera de 57 anys en què moltes de les seves cançons van aconseguir grans èxits . Conegut com el 'Elvis francès', a Johnny Hallyday a França sempre li van comparar i van admirar com si del mateix Elvis Presley es tractés.













Al llarg de tota la seva carrera va guanyar 18 discos de platí des que el 1960 va publicar el seu primer senzill i el seu primer àlbum, titulat 'Hello Johnny'. Entre els seus temes de rock and roll figuren títols com 'Rester vivant', 'O Carole' o 'Noir c'est noir', la versió francesa del 'Black is black' de Los Bravos.





En els seus concerts no faltaven, 'Requiem pour un fou', un dels seus himnes, o la lírica 'J'ai Pleure sud ma guitare', amb cançons rockeres com 'Au Cafè de l'Avenir', 'Oh! ma jolie Sarah ',' Gabrielle ',' La fille de l'été dernier ', o temes més popers com' quelque chose de Tennessee 'o country com' De l'amour '.