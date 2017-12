Carles Mundó li treu el protagonisme a Marta Rovira en l'inici de campanya d'ERC

Carles Mundó s'ha incorporat a la campanya d'ERC després de sortir de presó.





Que Oriol Junquera s continue a la presó preventiva i que Carles Mundó, extitular de Justícia, hagi sortit sota fiança ha obligat ERC a improvisar la seva estratègia electoral sobre la marxa intentant potenciar la seva figura per pal·liar l'absència del seu cap de llista.





D'aquesta manera Mundó va ser el protagonista del míting inicial d'ERC a Vic, on va acaparar totes les mirades i va robar protagonisme a la número dos de la seva formació, Marta Rovira a l'arribar directe de la presó d'Estremera.





Aquest dimarts Mundó també va participar i va prendre la paraula en el seu segon acte consecutiu: una visita carregada de simbolisme a la presó de la Model de Barcelona, tancada al juny d'aquest any quan ell encara era el titular de Justícia del govern de Puigdemont.





L'exconseller va aprofitar l'ocasió per carregar contra la Justícia espanyola: "Davant la certesa que la justícia belga esmenaria la plana a l'espanyola, es retira l'euroordre per no posar-se en evidència. A Espanya, igual es pot sostenir, però quan creues les fronteres de l'Estat ningú entén que per una qüestió política es demanin 30 anys de presó ".





Mundó qui va formar part dels governs de Maragall i Montilla amb ERC és una de les persones de més confiança d'Oriol Junqueras.