Arrenca la temporada d'esquí amb el 90% d'estacions obertes i alts nivells de neu

Només 5 estacions estaran tancades aquest pont.





El 85,7% de les estacions que conformen l'Associació Turística d'Estacions d'Esquí i Muntanya (Atudem), romandran obertes i amb alts nivells de neu durant el pont de desembre, del 6 i al 10, segons la informació meteorològica facilitat per la associació.





Les estacions d'esquí, que van rebre un 6,6% de visitants menys per la manca de neu la temporada passada, han invertit 20 milions aquest any per a una temporada en què esperen arribar als 5,5 milions de visitants.





Tant les estacions alpines d'Aragó, com les del Pirineu Català, el sistema Ibèric i el Penibètic romandran totes obertes, tot i que és en el sistema muntanyós aragonès el que tindrà un major gruix de neu.





El Pirineu català comptarà amb un major nombre de quilòmetres oberts al públic repartits entre els seus nou estacions d'esquí.





Només cinc de les 35 estacions d'esquí que formen part de Atudem estaran tancades durant el pont de desembre.





L'estació de Baqueira Beret, a la Vall d'Aran, ha invertit 9 milions d'euros, un 38,5% més, per a la nova temporada d'esquí 2017/2018 que ja ha començat i en què esperen augmentar més d'un 5% seus visitants.





135 KM DE PISTES





Diverses estacions com Baqueira Beret van inaugurar la nova temporada d'esquí 2017/2018 el passat mes de novembre.





Les pistes obertes freguen el 95% i en Beret i Bonaigua el 90%.





En l'última setmana la majoria de pistes que s'han habilitat han estat les de dificultat moderada i alta (vermelles i negres) gràcies a les copioses nevades.





Les àrees de debutants de les tres zones de l'estació estaran a ple rendiment.





Després dels més de 75 centímetres de neu caiguts, entre divendres i dissabte, l'estació de la Val d'Aran i Valls d'Àneu obrirà 97 pistes que sumen 137 km esquiables si les condicions ho permeten.





Les temperatures plenament hivernals d'aquests dies, de fins -15º C al diumenge, han permès un inici de temporada "excepcional" amb una alta qualitat de neu pols i una obertura de l'estació per al pont que arribarà, sempre que acompanyi la meteorologia, al 90% de pistes obertes i tots els remuntadors, 35 instal·lacions, en marxa.





La totalitat dels serveis de lloguer a Ski Service i Baqueira Store (Baqueira 1.500, Ruda, Beret i Bonaigua) estaran oberts i tots els establiments de restauració de pistes que inclouen els de gastronomia d'alçada.





OFERTA PER AL PONT





Les estacions d'esquí de Candanchú i Navacerrada inauguren avui la temporada d'esquí, mentre que altres com Tavascan obriran totes les pistes durant el pont gràcies a les nevades i les baixes temperatures amb què ha començat el mes.





Per la seva banda, estacions com les de Grup FGC, l'estació hivernal Fonts d'Hivern o Boé Taüll ja van obrir les seves instal·lacions en els primers dies de desembre.





En el cas de Cerler i Formigal-Panticosa, les estacions van inaugurar la seva temporada d'esquí dimarts passat.





L'estació de la vall del Benasc obre amb onze quilòmetres en set pistes i posaran en marxa un total de cinc remuntadors, mentre que Formigal-Panticosa arrenca amb 17 pistes i 22 quilòmetres (tots ells en el sector de Formigal), amb qualitat de neu pols i gruixos que arriben als 50 centímetres.





A més, amb motiu de l'inici de la temporada, diverses de les estacions han posat a la venda forfets a preus especials per atraure els primers esquiadors abans del Nadal.





A ANDORRA





Ja fora d'Espanya, l'estació andorrana de Grandvalira preveu l'obertura dels sis sectors del domini esquiable, amb uns gruixos d'entre 35 i 70 cm de neu pols.





L'estació mantindrà oberts i connectats els sectors d'Encamp, Pas de la Casa i Grau Roig així com també quedaran enllaçats per pista els sectors de Soldeu i el Tarter.





La connexió entre els sectors del Tarter i Canillo s'habilitarà mitjançant el Telecadira Portella.