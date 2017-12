Artur Mas adverteix que l'alternativa a la independència és el Codi Penal

Mas demana el vot que va tenir JuntsxSí el 2015.





L'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT, Artur Mas, ha explicat que no hi ha terceres vies, només dues opcions: o la incertesa de la independència o la certesa del codi penal i la "usurpació" de les institucions catalanes el 21 de desembre .





Així, Mas ha demanat "al màxim de votants de JxSí de 2015 que ara votin a JuntsxCat".





Ho ha dit durant un acte de campanya a Brussel·les al costat del seu successor i candidat de JuntsxCat a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, al costat d'altres membres de la llista i consellers cessats que estan a Bèlgica.





"Aquells 1,6 milions i una mica més que el 2015 van votar a JxSí i que van fer possible tirar endavant el que ara tenim, a aquella gent, jo els demano que donin suport sobretot aquesta candidatura", ha dit.





Ha dit que els comicis de setembre de 2015, en els quals ell es va presentar amb JxSí, es van intentar organitzar com un plebiscit per comptar els vots a favor i en contra de la independència, i ha conclòs: "Van ser les que van donar la primera majoria a favor de la independència ".





"No ens podríem haver atrevit a fer l'1-O com a país si no haguéssim tingut una majoria a favor de la independència, i no encararíamos les eleccions del 21D com les estem encarant si no haguéssim fet l'heroïcitat, perquè ho va ser, de votar en aquelles condicions de l'1-O ", ha afegit.





Per a ell, el 2015 va sortir un Parlament escollit amb gran participació: "Donen mostra de l'empenta sobiranista. Heroïcitat de votar en aquelles condicions plantant cara als poders de l'Estat".





Per a aquestes eleccions, ha demanat el vot per tal de recuperar la democràcia, restituir les institucions, excarcerar els presos i que tornin de Bèlgica Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín, ha afirmat.





Mas ha lamentat que aquesta campanya comença en condicions anormals "perquè hi ha caps de llista a la presó i líders civils a la presó", els quals, des de ANC i Òmnium, van organitzar el que ha qualificat com les manifestacions cíviques més importants d'Europa i del món.





"Els que ens volen fer creure que estem en igualtat de condicions no ens els podem creure", i ho ha contrastat amb altres candidats que sí que concorren en condicions normals.





DES DE BRUSSEL·LES





Puigdemont ha arribat puntual sobre les 18.00 hores a l'acte celebrat a l'hotel President Park de Brussel·les, en una sala amb aforament per a 300 persones abarrotada per simpatitzants, que l'han rebut amb aplaudiments i crits de 'president'.





Els assistents, molts d'ells amb bufandes i llaços grocs, han mostrat estelades i una pancarta en què es podia llegir -en anglès- "Necessitem observadors internacionals el 21-D. No confiem en el Govern espanyol".





Abans que arrenqués formalment l'acte de campanya s'han escoltat càntics com 'Europa, volem Solució' i 'Visca la República catalana', mentre Puigdemont es feia fotos i conversava amb els presents.