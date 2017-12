Trump reconeix Jerusalem com a capital d'Israel i confirma el canvi d'ambaixada

Malgrat les advertències dels seus aliats.





El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que "és el moment de reconèixer oficialment Jerusalem com a capital d'Israel", perquè considera que suposa admetre "que és obvi", i ha anunciat el futur trasllat de l'Ambaixada nord-americana a la Ciutat Santa .





Malgrat les advertències en els últims dies tant dels seus aliats occidentals com àrabs, Trump ha comparegut a la Casa Blanca per fer el primer pas per traslladar l'Ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem, en el marc del que s'espera que sigui un procés de trasllat que portarà anys.





El president ha anunciat que els treballs per consumar aquest trasllat començaran "immediatament".





El gest no està exempt de polèmica, en la mesura que tant israelians com palestins reivindiquen com la seva capital Jerusalem.