Catalunya té la major taxa de pacients en llista d'espera per operar-se

Torna a créixer el 2017.





La llista d'espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salut (SNS) ha tornat a créixer el 2017, concretament un 5,8 respecte a la mateixa data de l'any passat, segons les dades recopilades fins al 30 de juny, que situava a 604.103 pacients en espera.





Mentre que el temps mitjà de demora per sotmetre a una operació, es reduïa lleument respecte al dades de desembre fins a 104 dies -11 dies menys-, però suposa 21 dies més que els 12 mesos anteriors, fet que suposa un 20 per cent més pel que fa a la demora de 2016 (83 dies).





Així es desprèn de l'últim informe de llistes d'espera publicat pel Ministeri de Sanitat, que mostra també que la demora a l'hora d'aconseguir cita amb un metge especialista ha augmentat dels 51 dies de mitjana el 2016 a 58 jorns.





CATALUNYA, LA PRIMERA AMB MÉS DEMORA





El total d'entrades en els primers sis mesos de l'any a la llista d'espera quirúrgica va ser de 1.190.672 pacients, un 17 per cent més que en els primer sis mesos del 2016.





En aquest últim informe del departament de Dolors Montserrat s'observa com la regió amb una major taxa de pacients en espera per operar-se és Catalunya amb 21,9 per cada mil habitants, seguida d'Extremadura (19,91), Múrcia (19), La Rioja (8), Castella-la Manxa (17,49), Canàries (16,6), Astúries (16,4), Cantàbria (15,3), Aragó (14,4), Galícia (14,3).

De la mateixa manera, també hi ha diferències per comunitats pel que fa al temps mitjà de demora.





La regió amb més demora és Canàries, on els pacients esperen 179 dies de mitjana per operar-se, seguida de Castella-la Manxa (177) i Extremadura (125). En canvi, on menys es triga és a Melilla (25), seguida de Madrid i País Basc (48).





Pel que fa al temps mitjà de demora, les dades fins al juny de 2017 mostren una espera mitjana de 104 dies, 11 menys que al desembre de l'any passat, però es veu una gran pujada respecte als 83 dies que es van registrar al juny l'any passat.





Per especialitats, les que acumulen més pacients en llista d'espera són Traumatologia, Oftalmologia i Cirurgia General i de Digestiu.





CIRURGIA PLÀSTICA





Per especialitats, les que tenen major retard són la Cirurgia Plàstica amb 179 dies de mitjana, seguit de Neurocirurgia amb una demora de 158 dies, el segueix Traumatologia (132), Cirurgia Pediàtrica (120), Cirurgia General i de Digestiu (103), ORL (102) i Cirurgia Maxil·lofacial (100).





Altres com Dermatologia o Cirurgia Toràcica, en canvi, l'espera és de 49 i 57 dies respectivament.





Com a mostra de la demora, l'informe mostra com el temps mitjà d'espera per sotmetre a una artroscòpia està en 119 dies; per a una operació de 'hallux valgus' o galindons uns 112 dies; per a una pròtesi de maluc en 103 dies; i per a una operació de varius uns 94 dies.





En els últims 6 mesos les especialitats on s'ha reduït més la llista d'espera ha estat en Cirurgia General i de Digestiu.





CITA AMB L'ESPECIALISTA





D'altra banda, l'informe de llistes d'espera també mostra com el temps mitjà per a la primera consulta amb el metge especialista se situa en 58 dies de mitjana.





Mentre es redueix el percentatge de pacients que han d'esperar més de 60 dies, sent actualment el 40 per cent, molt per sota del 46 per cent de fa sis mesos, i lleument menor que fa un any quan se situava en 41 per cent.





La mitjana de pacients que esperen consulta amb un especialista és de 43,8 pacients per cada 1.000 habitants.





Per regions, on es més s'espera per aquestes consultes és Canàries, amb 107 dies de mitjana, seguida de Catalunya (87), Navarra, Cantàbria, Extremadura i Astúries.