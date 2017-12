Dos membres de Jarrai-Haika que van estar fugits deu anys renuncien a la violència i accepten dos anys de presó

Arturo Villanueva i Alejo Moreno renuncien a la violència









Dos integrants de les associacions juvenils abertzales Jarrai-Haika-Segi, Arturo Villanueva i Alejo Moreno, que havien romàs fugits durant més de deu anys, han renunciat a la violència i han acceptat dos anys de presó per a cada un en el judici que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Audiència Nacional.





La Fiscalia ha tingut en compte per a la seva petició de pena que els dos acusats es van lliurar a les autoritats espanyoles després que les ordres europees de detenció haguessin estat rebutjades, pel que la seva tornada a Espanya ha estat per pròpia voluntat.





Per tant, el Ministeri Públic valora que Vilanova i Moreno hagin col·laborat per la seva "lliure voluntat de comparèixer" davant l'Audiència Nacional, on han assumit "les responsabilitats pendents" facilitant "una vista oral que d'altra manera mai hagués tingut lloc".





Segons l'escrit de conclusions provisionals del fiscal, tots dos processats van tenir responsabilitat en les branques que les organitzacions tenien a Navarra i Àlaba. Tant Villanueva com Moreno han reconegut durant el judici els fets dels quals se'ls acusa.





Pels mateixos delictes ja van ser jutjades una vintena de persones a l'any 2006, just un any abans que el Tribunal Suprem considerés terroristes a Jarrai, Haika i Segi. Així, l'alt tribunal va elevar des dels dos anys i mig de presó fins als sis anys les penes per 23 dels integrants de Jarrai-Haika-Segi.





Malgrat aquests precedents, el Ministeri Públic ha sol·licitat dos anys de presó per a Villanueva i Moreno tenint en compte que s'han lliurat, al que la defensa dels acusats ha mostrat la seva conformitat.





L'únic que ha sol·licitat l'advocat defensor ha estat que el tribunal no condemni els acusats a inhabilitació d'exercir ocupació pública, sinó només a l'exercici de càrrec públic. A continuació, el judici ha quedat vist per a sentència.