Marta Pascal i Elsa Artadi (PDeCAT) aspiren a liderar les negociacions per formar govern després del 21D

Després de les eleccions del 21D, els partits hauran obrir-se a pactes









Marta Pascal, afí a Artur Mas, i Elsa Artadi, fidel a Carles Puigdemont, aspiren a liderar les negociacions com a representants del seu partit, el PDeCAT, després de les eleccions catalanes del 21 de desembre. Es presenten sota la marca de Junts per Catalunya i, segons les enquestes, tot apunta que per seguir al Govern han de tenir suports d'altres formacions.





Pascal i Artadi encarnen també dues posicions, la del canvi de rumb i la de revalidar el pacte independentista amb ERC, respectivament.





Antics càrrecs del Govern assenyalen que tots dos fronts estan dividits entre nacionalistes i independentistes. La vella guàrdia de Mas impulsa a Pascal, coordinadora general del partit, que no tindrà escó al Parlament en no estar en les llistes electorals. Es tractaria d'una aposta catalanista però no independentista per tornar al nacionalisme clàssic català.





Els plans dels seguidors de Puigdemont i els seus col·laboradors aposten per continuar amb el procés de la mà d'ERC i l'expresident català, que segueix a Brussel·les, ha confiat a Elsa Artadi per a això.





Les dues polítiques s'han posat en contacte amb la cúpula republicana, i des de l'equip d'Oriol Junqueras han declarat que "tant Pascal com Artadi s'han dirigit a nosaltres, però els seus missatges no coincideixen en absolut", informa 'El Confidencial Digital'.