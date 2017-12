Puigdemont vol assistir a la investidura al Parlament

Carles Puigdemont

L'advocat espanyol del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha recordat que la intenció és que acudeixi a la seva investidura si guanya les eleccions del 21 de desembre malgrat que ho detindrien com a president electe oa punt de ser investit .





En una entrevista de 8TV recollida per Europa Press, Cuevillas ha indicat que no ha parlat amb Puigdemont dels seus "viatges imminents" però sí que li ha advertit que, quan posi un peu a Espanya serà immediatament detingut i conduït davant el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que haurà de decidir si decreta presó o mesures cautelars.





Ha opinat que anar a Catalunya per participar en la campanya seria "il·lògic" perquè quan va optar al costat dels exconsellers per anar a Brussel·les va ser davant el risc imminent de querella, pel risc de presó preventiva i perquè volia tenir capacitat de moviment fins al 21 de desembre per fer una llista i fer campanya.





L'advocat espanyol de l'expresident ha explicat que, tot i que després de la decisió de Llarena de retirar l'euroordre pot viatjar a qualsevol país del món menys Espanya --on seria detingut--, ell s'ho ha desaconsellat perquè "on té seguretat jurídica és a Bèlgica ".





En aquest sentit, ha advertit que seria "perillós i imprudent" viatjar a un altre país estranger perquè en qualsevol moment podria dictar una nova ordre internacional de detenció que té una activació a través d'Interpol molt ràpida, en les seves paraules.





REVÉS INTERNACIONAL





Ha valorat que estan molt contents perquè la justícia espanyola, "davant el risc de patir un greu revés internacional", ha optat per retirar aquesta ordre europea de detenció.





Sobre si ara buscarà una residència fixa a Brussel·les, l'advocat ha puntualitzat que si Puigdemont s'ha anat movent de domicili a la capital belga ha estat per qüestions de seguretat i logística: "No té les condicions de seguretat que una de les persones més famoses d'Europa en aquest moment requereix ".