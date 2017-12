Iglesias aposta per l'exJemad Rodríguez per succeir Carmena

José Julio Rodríguez, possible candidat a liderar Podem a Madrid









El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aposta per l'exJemad José Julio Rodríguez per succeir Manuela Carmena a Madrid en les eleccions el 2019, deixant així de banda Alberto Garzón (Izquierda Unida).





Recentment, Carmena va explicar en una entrevista a Eldiario.es que "hi ha actituds imprudents entre alguns regidors. El que no es pot fer com a regidor de Grup és treballar en contra". Aquestes declaracions van en la línia d'apostar menys pels sectors propers a Garzón i als anticapitalistes de Podem.





En aquest sentit, Iglesias donaria per amortitzat el lideratge de Ramon Espinar en Podemos a Madrid.





Si José Julio Rodríguez aconsegueix vèncer les primàries per a la Secretaria General de Podem a la capital -al davnat hi ha la anticapitalista Isabel Serra- té ja el suport d'Iglesias.





En cas que l'exJemad ho aconsegueixi, hi haurà garantida la continuïtat de Carmena a la llista del 2019 per Ahora Madrid.