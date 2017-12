Riera (CUP) proposa un sector públic potent davant de la "desastrosa gestió" de l'Estat

Carles Riera vol un sector públic potent









El candidat de la CUP-Procés Constituent a la Generalitat, Carles Riera, ha advocat aquest dijous per un sector públic potent per millorar la "desastrosa gestió" de l'Estat i les empreses privades, i ha proposat un retorn d'infraestructures a la gestió pública decretant en termes republicans.





En declaracions a Rac 1, ha assenyalat que l'Estat administra infraestructures a Catalunya amb una "lògica colonial", i ha considerat que un retorn al sector públic dignificaria els serveis.





Carles Riera ha assegurat que crear un sector públic potent permetrà millor eficiència, major benefici social i sobirania, entre els quals ha citat una banca pública, com estableix la Llei de Transitorietat, per ser, segons ell, "menys vulnerables" davant les decisions de la banca privada.





Ha advocat per un sistema fiscal just i redistributiu, una política d'acollida de la immigració "molt potent" i ha reiterat l'advertència que la construcció d'una república requerirà un procés continu de desobediència davant l'Estat.





Preguntat per una eventual il·legalització de forces polítiques, Riera ha dit que a la formació anticapitalista li consta que "és un dels escenaris de l'Estat sobre la taula".





LLENGUA





Riera ha assegurat que el català ha de ser "la llengua comuna", com ara ho és el castellà -una llengua importantíssima a Catalunya, ha dit-, amb el foment de polítiques lingüístiques actives i sense desmerèixer la resta de llengües que es parlen.





El candidat ha insistit que la CUP no donarà suport a un Govern que apliqui l'autonomia, i ha assenyalat que la formació anirà al Parlament a "continuar la tasca interrompuda per un cop d'Estat" amb l'article 155, aplaudint el gir que va realitzar l'Executiu de Carles Puigdemont des del ple del 6 i 7 de setembre.





Ha reiterat que si una majoria independentista aposta per continuar la construcció d'una república aplicant la llei de transitorietat li donaran suport, fins i tot entrant al Govern, però que si és per aplicar autonomia que "no comptin" amb ells.