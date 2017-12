Iceta trucarà a Rajoy i Juncker immediatament si és investit

Iceta promet diàleg









El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha explicat aquest dijous que vol guanyar les eleccions per ser el president de tots els catalans i que el primer que farà si ho aconsegueix serà cridar els agents socioeconòmics, al president Mariano Rajoy i al líder de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.





Als agents socioeconòmics els convidarà a forjar un pacte pel creixement, la generació d'ocupació i el retorn d'empreses; Rajoy li demanarà "no hora, sinó hores per revertir la dinàmica de falta de diàleg" dels últims anys, ja Juncker li garantirà que Catalunya ha canviat de rumb i que ja no vol ser un problema per a Europa.





Iceta ha dit que votar el PSC és garantia que es governarà amb el diàleg, la negociació i el pacte com a bandera, i ha reivindicat que la seva candidatura és la que garanteix que es pot canviar de rumb i recosir totes les ferides causades pel procés independentista.





De fet, s'ha erigit com el garant del canvi tranquil que Catalunya necessita, i ha dit que no seria lògic que els independentistes revalidaran la majoria: "Les eleccions serveixen per sancionar el Govern sortint, que ens ha portat a la vora del precipici".





Ell ofereix lleialtat al Govern central sense renunciar a exigir millores per a Catalunya, i aprofitarà la relació fluïda que té amb els actors a Madrid, per exemple amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, per "arribar a acords que millorin l'autogovern català".





Iceta ha elaborat un decàleg sobre com vol exercir la Presidència de la Generalitat: ser sincer i clar; no amagar els problemes ni simplificar-; no dir coses que no es poden fer; respectar la legalitat; fer del pacte l'instrument per a la millora de l'autogovern; ser pragmàtic; fer de la serietat la principal norma de conducta; que la cordialitat s'imposi com estil i no hi hagi "una batalla permanent"; creativitat i voluntat d'innovar, i fer bandera del catalalanismo i la justícia social.





El líder socialista no aspira a ser la força no independentista més votada sinó a guanyar les eleccions del 21D, i es compromet a deixar-se la pell per arribar a pactes i no haver de repetir els comicis per impossibilitat d'investir algun candidat.





Si el president és ell, es compromet a "estendre la mà" a tots els partits per aconseguir junts més autogovern i millor finançament, així com per donar tranquil·litat i estabilitat als ciutadans i als agents socioeconòmics, ha detallat en una roda de premsa a l'agència Efe.





ARTICLE 155





Iceta ha dit que ningú s'ha esforçat tant com el PSC per evitar l'article 155 - "si Puigdemont hagués convocat eleccions, s'hagués evitat" -, però ha assegurat que la seva aplicació es va fer inevitable en el moment en què es va proclamar la independència en al Parlament.





Per això, ha censurat que la número dos d'ERC per a les eleccions catalanes, Marta Rovira, hagi criticat que Iceta ball mentre el seu "adversari polític Oriol Junqueras és a la presó".





Iceta sempre ha qualificat de desproporcionada la presó preventiva dels sobiranistes i s'ha obert a abordar possibles indults en el cas que siguin finalment condemnats: "Jo no vaig declarar la independència ni sóc jutge".





"A més, el que em sembla frívol i irresponsable és tractar de fer responsable del que passa a algú que ho va intentar evitar fins a l'últim moment, així com no saber quants aturats hi ha al nostre país", ha replicat Iceta en referència a Marta Rovira .





Sobre el conseller cessat i exsocialista Toni Comín, ha criticat que exigeixi que el PSC renunciï a dir-se socialista i de Catalunya per no haver votat en contra del 155: "Comín ha canviat tant de partit que li resulta molt fàcil renunciar a unes sigles, però els que tenim conviccions profundes no ".