Facua denuncia una web que revèn il·legalment entrades per a Pearl Jam

Pearl Jam actua al juliol a Barcelona









Facua-Consumidors en Acció ha denunciat davant l'Agència Catalana de Consum al web 'onlineticketshop.es' per la revenda il·legal d'entrades per al concert de Pearl Jam del 10 de juliol a Barcelona abans fins i tot de la seva sortida oficial per la promotora de l'esdeveniment Live Nation.





Segons ha informat l'associació en un comunicat, des de fa dies es poden reservar a aquesta pàgina per preus que oscil·len entre els 89 i 135 euros més despeses de gestió, mentre que el seu promotora Live Nation les posa a la venda el 8 de desembre.





Facua ha denunciat que, o bé aquesta pàgina ha tingut accés abans de la data oficial de venda a part de les entrades de l'espectacle, o el web està venent passis falsificats als usuaris.





Segons l'associació, els dos casos "afectarien els legítims interessos econòmics i socials dels consumidors que vulguin anar al concert".





La pròpia web es defineix com revenedor d'entrades, i afirma que connecta a compradors i venedors, aconseguint els seus bitllets a través d'una xarxa de contactes que garanteixen la seva reserva abans de l'arribada de la data oficial de venda, i afegeix: "Això no vol dir que Onlineticketshop ja té les entrades en mà. Vostè estarà fent una reserva garantida, i al seu torn, Onlineticketshop assegurarà aquestes butlletes una vegada que estiguin oficialment a la venda".





L'associació ha advertit del risc que suposa per als usuaris comprar una entrada en aquesta web, que no es defineix com a oficial i que admet que no posseeix les passades en el moment de la compra; a més, els consumidors no tenen assegurat després de la seva compra que vagin a rebre l'entrada ja que la pròpia web afirma que no les té "en mà".