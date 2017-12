Albiol titlla d'"espectacle esperpèntic" la manifestació de Brussel·les

Albiol critica la manifestació a Brussel·les









El candidat del PP a les eleccions catalanes, Xavier García Albiol, ha acusat els independentistes d'organitzar a Brussel·les "un espectacle d'allò més esperpèntic que es pot veure" amb la manifestació prevista per a aquest dijous a la capital belga.





"La imatge de ridícul es trasllada al cor d'Europa. Hem de posar punt i final a això", ha deixat anar Albiol en una atenció als mitjans durant una visita el matí d'aquest dijous a un mercat del Prat de Llobregat, acompanyat del president del PP andalús, Juanma Moreno.





El líder PP català lamenta que milers de ciutadans vagin a Brussel·les empesos pel president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, a qui ha qualificat d'encantador de serps: "Milers d'independentistes defensant un home que ha donat un cop d'Estat".





"Ens sembla bastant lamentable donar la imatge de fractura social i fins a un punt de fanatisme de la societat catalana", ha afegit Albiol, que creu que la manifestació independentista no donarà una imatge dolenta d'Espanya, que ha qualificat d'Estat de Dret, sinó de l'independentisme.





De cara a les eleccions del 21 de desembre, Albiol s'ha proposat que si el PP entra el Govern reduir a un 60% dels gairebé 400 organismes i societats de la Generalitat que "no serveixen per a res més que per a poder col·locar amics de l'independentisme ".





En preguntar quins organismes suprimiria, el líder popular no ha volgut donar noms d'aquests organismes perquè "segurament provocaria l'organització d'una campanya de difamació" contra ells, però ha assegurat que ja els tenen localitzats.





"Ja tenim detectats quals són un xiringuito de l'independentisme per col·locar a una sèrie de càrrecs independentistes per cobrar a final de mes", ha assegurat el líder del PP català, que també ha dit que reduiran, si formen part del Govern, els càrrecs del confiança la reducció que prometen de l'Administració.