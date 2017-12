Fiscals del Suprem busquen a Barcelona proves contra el procés

El TS busca proves en la investigació contra el procés









Els fiscals del Tribunal Suprem Javier Zaragoza i Fidel Cadena s'han reunit a Barcelona amb els seus companys de la Fiscalia de Catalunya per obtenir "indicis i proves" que puguin resultar d'utilitat per a la causa que està instruint el jutge Pablo Llarena contra el procés independentista i en què estan imputats tots els membres del Govern cessat de Carles Puigdemont així com els integrants de la Mesa del Parlament que van permetre la votació de la declaració unilateral d'independència.





Segons han informat fonts del Ministeri Públic, en la seva visita a la capital catalana els fiscals també van poder examinar informes i documentació que obren en la causa que investiga el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona sobre l'organització del referèndum independentista de l'1 d'octubre.





Des de finals de novembre, és el Tribunal Suprem el que investiga tota la cúpula de la Generalitat i del Parlament , així com els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics, mentre que l'Audiència Nacional s'ha quedat amb la investigació de la suposada participació dels antics caps dels Mossos d'Esquadra a l'organització del referèndum.





Tot i que el jutge Pablo Llarena va reclamar per al Suprem les causes que s'havien obert tant a l'Audiència Nacional com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), encara queda 'viva' la investigació en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, la que va propiciar els escorcolls en seus de la Generalitat el dia 20 de setembre i va comportar la detenció de càrrecs públics catalans i la confiscació de nombrós material sobre l'organització del referèndum.