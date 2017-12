Marín i les Erasmus

Fa uns dies ens va deixar Manuel Marín, protagonista de diverses fites en la recent història política d'Espanya. Els mitjans de comunicació han destacat les seves diverses aportacions a la nostra vida institucional. Entre elles cal destacar, com no podia ser menys, la seva implicació en diverses tasques de govern i representació a Espanya. Potser la seva etapa com a president del Congrés dels Diputats durant 2004-2008 hagi estat la més citada. Va ser aquest el colofó a la seva llarga trajectòria pública que va començar com a diputat després de les primeres eleccions democràtiques de 1977.

Però la seva implicació en els assumptes relatius a Europa mitjançant un treball tenaç i capaç va ser sense cap mena de dubte la seva gran contribució a la modernització d'Espanya. Una Espanya socialment endarrerida, casposa i ombrívola que mirava a Europa amb el desig d'emular la seva llibertat i prosperitat. Van ser els anys franquistes temps de repressió i autorepressió, de viatges iniciàtics a la realitat dels nostres països germans. Tot això va quedar transformat amb l'empenta europeitzadora dels nostres polítics de la Transició del 78, entre els quals Manuel Marín figura en una posició prominent per les seves pròpies capacitats. La seva signatura el 12 de juny de 1985 del Tractat d'Adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees, al costat d'altres dirigents governamentals, va plasmar visualment la seva extraordinària capacitat de treball i indestructible compromís per facilitar com a negociador la nostra incorporació a les institucions comunitàries.

No obstant això, en el clima d'agraïment expressat durant aquests dies per la tasca de Marín en els temes europeus, s'ha prestat potser una menor atenció al que va ser la seva gran contribució a la idea de l'Europa unida: l'impuls a les beques batejades amb el nom del gran humanista continental, Erasme de Rotterdam (1466-1536). Les Erasmus, com són conegudes en el llenguatge no només acadèmic sinó d'ús generalitzat, són segurament la gran iniciativa i realització del polític manxec durant el seu període com a membre de la Comissió Europa (1986-1999).

El programa de les beques Erasmus va ser afavorit pel Comissari Marín i es va implementar finalment el 15 de juny de 1987. La paternitat del programa va correspondre al comissari Marín com oportunament va recordar l'actual President de la Comissió, Jean-Claude Juncker, en el recent tuit de condol. El programa es basava en fer realitat la senzilla aspiració de cosmopolitisme i universalitat de l'obstinació acadèmic, possibilitant que els alumnes universitaris realitzessin cursos en altres centres d'ensenyament superior europeus, una formació que es convalidaria després del seu retorn a les seves universitats d'origen.

Sobre les proporcions de l'èxit i de l'impacte social que han tingut les Erasmus podria formular-se la següent pregunta: qui no coneix en la seva família o entorn ciutadà més proper algú que hagi passat un any estudiant a l'estranger gràcies al programa impulsat per Marín? En realitat, i segons les pròpies estadístiques del Programa, gairebé tres milions i mig d'estudiants han aprofitat les Erasmus durant els 30 anys passats des de la seva creació. Joves d'entre 13 i 30 anys han tingut l'oportunitat de formar-se més enllà de les fronteres dels seus propis països beneficiant-se, sobretot, del coneixement proper de realitats culturals diverses a les de la seva procedència. Espanya és el país que més estimula el trasllat dels seus estudiants a altres països europeus, però també és el que més rebi anualment (al voltant de 40.000 en els dos casos).

Parlant de les dificultats que va encarar el projecte abans que el projecte fos finalment aprovat pel Consell Europeu, Manuel Marín comentava les reticències britàniques --una vegada més-- respecte la iniciativa d'aquest tipus d'intercanvi escolàstic, el qual probablement hagi estat el instrument més efectiu de generar un sentit d'Europa en les vivències personals dels seus beneficiaris i afins. Tant el Regne Unit, com fins a França, consideraven llavors que l'educació i la cultura eren assumptes interns dels estats membres. Ara veiem com aquestes posicions s'han qualificat amb el pas del temps.

Mentre Theresa May i els nostàlgics conservadors de l'Imperi britànic reiteren el mèrit del seu enginy i insularitat per mantenir una posició pròpia fora del projecte de la UE, França, per la seva banda, ha corroborat amb l'elecció d'Emmanuel Macron la seva vocació europeista. Macron està carregat de raó quan sosté que en els temps que corren l'única sobirania possible és l'europea. En l'entretemps Mai tracta de recompondre les seqüeles d'un Brexit aïllacionista, lliurant-se amb els seus mentors nord-americans a la construcció d'una anglobalización dominant i dominés a escala mundial.

La construcció política d'Europa és fatiga d'ampli i llarg recorregut. No en va han de superar-seculars reticències i fins odis niats en l'imaginari dels diferents pobles europeus. La divisió ideològica dels partits no ho és tant pel que fa a l'assumpte tàctic del curt termini per aconseguir poltrones institucionals i regalies institucionals. És sobre la visió estratègica per l'Europeització en un termini més dilatat de temps. Les perspectives i afanys de líders polítics cabals com Manuel Marín han facilitat l'ardu caminar cap a una Europa cada vegada més unida. Molt dels seus executors hauran estat i seran alumnes de les Erasmus.