Puigdemont se suma a la manifestació a Brussel·les a favor de la independència de Catalunya

Manifestació independentista a Brussel·les / ANC









L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha sumat aquest dijous a la manifestació convocada a Brussel·les per reivindicar la independència de Catalunya i criticar que la Unió Europea no doni suport les reivindicacions del moviment sobiranista.





Puigdemont ha arribat al parc del Cinquantenari, al barri europeu i punt de partida del seguici, passades les 11.00 hores i sent aclamat pels assistents, al crit de 'President, president'.





L'exmandatari català ha acudit abillat amb una bufanda de color groc.





Entre els polítics que s'han sumat a la convocatòria de l'ANC i Òmnium Cultural s'ha vist també a la número dos de la candidatura d'ERC a les eleccions del 21 de desembre, Marta Rovira; el diputat republicà Gabriel Rufián, i l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que la vigília va trucar als votants de JxSí de 2015 a votar ara la llista de Puigdemont: JuntsxCat.













La Policia de Brussel·les ha desplegat un important dispositiu de seguretat i avisat que s'esperen importants problemes de mobilitat a la ciutat, acostumada a acollir unes 900 manifestacions cada any.





Segons dades de la Policia de Brussel·les, unes 45.000 persones recorren els carrers a favor de la independència de Catalunya.





El circuit traçat els permet recórrer el barri europeu i passar prop de les principals institucions de la Unió Europea (Comissió Europea, Consell i Parlament Europeu), encara que no arribaran a concentrar-se davant elles perquè l'accés a la plaça de Schuman en la qual es troben no se'ls ha permès, malgrat haver-ho sol·licitat.





Hi ha pancartes amb missatges en anglès, francès i català a suport a l'independentisme i crítiques amb la Unió Europea, com '1 d'octubre, ni oblit, ni perdó' o 'UE, no teniu vergonya? '.