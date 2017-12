Rivera sosté que Arrimadas representa el canvi i Iceta el continuisme

Rivera sosté que Arrimadas representa el canvi









El president de Cs, Albert Rivera, ha afirmat aquest dijous que Catalunya necessita un canvi polític i que la candidata que ho pot encapçalar en aquest moment és Inés Arrimadas, no l'aspirant del PSC a la Presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, que, segons la seva opinió, representa el "continuisme".





En una entrevista a la Cadena Ser, Rivera ha assegurat que Cs donarà suport a la investidura d'Iceta com a president si el PSC és el partit més votat entre els constitucionalistes a les eleccions catalanes del 21 de desembre: "Si guanya les eleccions el senyor Iceta, tota la raó del món per formar un Govern ", ha declarat.





No obstant això, a continuació ha afegit que "el que necessita Catalunya és un canvi", i "Iceta no és un canvi, és una continuïtat dels tripartits" en què el PSC va governar amb el suport d'ERC i ICV.





"El nacionalisme ha governat durant 35 anys i jo no vull un tercer tripartit, no vull el PSC fent de partit nacionalista", ha subratllat.





En canvi, considera que Inés Arrimadas sí que representa el canvi com a presidenta, i l'ha descrit com "una dona lliure, sense complexos, sense corrupció, amb experiència professional i que sap moure en el consens".





ESPERAR A VEURE ELS ESCONS QUE ACONSEGUEIX CADASCÚ





Rivera ha defensat que seran els catalans els que decideixin a les urnes qui és el candidat més votat i, per tant, "qui té legitimitat per formar Govern".





Quan li han preguntat si Cs podria investir Iceta com a president, fins i tot sense haver estat el més votat, perquè pogués generar més consens entre les forces no independentistes, ha dit que és "absurd" discutir això quan encara falten dues setmanes per al 21D i que caldrà veure quants escons aconsegueix cada partit.





"Jo el que vull és que s'acabi el procés separatista, que parem aquest malson per a molts catalans", ha recalcat, afegint que als ciutadans els importa més això que qui vagi a encapçalar el Govern constitucionalista.





El líder de la formació taronja també s'ha referit a CatECP, els líders han avançat que no donaran suport una fórmula de govern de Cs, PP i PSC. Segons ha indicat, aquesta postura és contrària a la dels seus votants, que "majoritàriament prefereixen un Govern no separatista", i per això ha instat aquest electorat a no votar els 'comuns' aquesta vegada.