El TSJC vincula la mort d'un treballador per càncer d'esòfag a l'exposició a l'amiant

El TSJC vincula la mort d'un treballador a l'amiant









Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès que la mort d'un treballador d'una fàbrica de Castelldefels (Barcelona) per un càncer d'esòfag es deu a l'exposició continuada a l'amiant com a operari, i obliga a l'Institut Nacional de Seguretat Social (Inss) a pagar una pensió superior de viduïtat a la parella del mort.





Aquesta sentència, desestima el recurs presentat pel Inss i l'empresa Uralita -que va absorbir la fàbrica Rocalla de Castelldefels, en què treballava- i ratifica una sentència anterior de juliol de 2016 dictada per la sala Social del Jutjat 3 de Barcelona que va dictaminar el pagament de la pensió.





L'home va treballar uns 25 anys fabricant fibrociment, i el jutjat considera l'exposició a l'amiant com a causant del càncer d'esòfag, encara que no estigui inclòs en el barem de classificació de malalties causades per l'amiant que es fa a la Recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees de 2003, que només recull els que es produeixen en bronquis i pulmons.





La sentència reconeix el seu origen laboral i considera que, si s'admet que una simple irritació de les vies superiors causada per la inhalació de substàncies tòxiques tingui la consideració de professional, "amb més raó ho serà quan aquesta malaltia -acreditada la realitat del seu origen per inhalació perllongada de pols de amianto- "ha degenerat en un càncer.





El treballador tenia reconeguda la seva situació d'incapacitat permanent total per a la professió habitual de fabricació de fibrociment per una asbestosi.





El col·lectiu d'advocats que ha portat la defensa ha afegit en un comunicat que una sentència anterior ja va reconèixer la vinculació entre l'amiant i el càncer de laringe, que va passar a figurar en el llistat de malalties professionals en el qual tampoc figurava en el seu moment.