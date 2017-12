L'Hospital Joan XXIII de Tarragona tracta amb elèctrodes la incontinència fecal

L'Hospital Joan XXIII tracta amb elèctrodes la incontinència fecal





La unitat de còlon i recte de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha realitzat per primera vegada a la província una intervenció per tractar la incontinència fecal que consisteix a introduir elèctrodes a les arrels sacres d'un pacient per modular els reflexos de la zona anorectal.





L'aplicació d'aquesta tècnica de neuromodulació evitarà traslladar a Barcelona els pacients que requereixin aquesta intervenció, que és mínimament invasiva i té un percentatge d'eficàcia molt alt contra aquest tipus d'incontinència, ha explicat l'Institut Català de la Salut (ICS) del Camp de Tarragona en un comunicat aquest dijous.





Es realitza amb anestèsia local i no requereix ingrés a l'hospital, ja que s'atén a la unitat de cirurgia sense ingrés (Ucsit), i els professionals del Joan XXIII la van realitzar per primera vegada la setmana passada.