Usuaris veuen manca d'informació en l'adquisició d'etiquetes mediambientals dels vehicles

Distintius per als vehicles menys contaminants









El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici per aclarir els canvis de criteri en la distribució de les etiquetes mediambientals per als vehicles menys contaminants, i ha demanat rectificacions davant la falta d'informació, a causa de les reiterades queixes per part de usuaris sobre quins són els passos a seguir.





En un comunicat aquest dijous, ha considerat que l'actuació de la Direcció General de Trànsit (DGT) s'ha caracteritzat per la falta de transparència i un aparent afany recaptatori.





Per aquest motiu, ha traslladat el cas al Defensor del Poble, que té competència per supervisar aquest organisme dependent del Ministeri d'Interior.





En el seu escrit, Ribó ha demanat informació concreta sobre el motiu pel qual actualment encara no s'han enviat totes les etiquetes mediambientals als titulars dels vehicles que són beneficiaris d'aquest distintiu.





Entre els dubtes, no hi ha informació sobre per què les etiquetes han passat a comercialitzar-se a través de Correus a cinc euros quan fins ara la DGT les havia estat enviant de forma gratuïta al domicili dels interessats.





LA COL·LOCACIÓ DEL ADHESIU ÉS VOLUNTÀRIA





Des de la web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona , s'explica que "l'etiquetatge facilita l'establiment i l'entrada en funcionament de les tres zones de baixes emissions proposades per l'AMB, i serà útil en episodis d'alta contaminació"





L'AMB assenyala que "la col·locació de l'adhesiu és voluntària", però recomana "enganxar-lo a la part inferior dreta del parabrisa per tal de permetre la seva visibilitat".





El passat 1 de desembre van entrar en vigor les mesures de restricció de circulació que preveuen que en situació d'episodi de contaminació ambiental els turismes que no disposin de l'etiqueta -Zero, Eco, C i B- no podran circular per la zona de baixes emissions , una àrea de 95 quilòmetres que inclou Barcelona i àrees de municipis limítrofs.