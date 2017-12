Domènech alça CatECP com l'única formació progressista

Domènech defensa el progressisme









El candidat de CatECP, Xavier Domènech, ha erigit aquest dijous als 'comuns' com l'únic partit que garanteix un govern progressista davant les contradiccions que han mostrat la resta de formacions a les seves llistes i les polítiques que s'han aplicat o avalat en la passada legislatura.





"Interpel·lem a les forces progressistes que han practicat polítiques contràries a això al que es comprometi a fer-ho ara", ha clamat després de recordar que la llista d'ERC inclou un exmembre d'Unió -Antoni Castellà-, que la del PSC també -Ramon Espadaler - i que la CUP va aprovar uns pressupostos que ells mateixos van considerar continuistes amb les retallades.





El candidat dels 'comuns' no posa línies vermelles als pactes sinó que exigeix garanties per arribar-hi, per això exigeix als partits que tradicionalment s'han definit com d'esquerres a ser transparent: "ERC està disposada a tornar a fer president a algú de CDC? El PSC està disposat a fer president a algú de Cs? Nosaltres estem disposats a construir grans majories, però creiem que hi ha altres que han de contestar primer ".





"En aquests moments som els únics que garantim que no hi haurà un Govern de dretes, ni d'Albiol ni de Puigdemont", ha incidit i ha lamentat que el PSC estigui en el camí de pactar amb Cs i el PP, advertint que en és via no els trobaran.





Ha reiterat que tampoc pactarà amb la llista del president cessat Carles Puigdemont perquè, "com va dir la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal", després de la seva candidatura hi ha les sigles del PDeCAT.





Aquesta gran majoria progressista que pretenen construir s'ha de comprometre amb l'agenda social, més enllà de vies unilaterals, que el que fan és "deixar enrere" a una part de la societat.





"Quan s'ha dit moltes vegades que no hi ha emancipació nacional sense emancipació social s'ha fet sense fer polítiques socials. Construir el país amb la gent és fer-ho amb elements debats i polítiques que s'han deixat de banda", ha avisat en una roda de premsa a l'agència ACN.





Domènech ha presentat cinc mesures clau per al desenvolupament del progrés a Catalunya entre les que destaquen blindar els drets socials revertint les retallades "que el Govern Mas va aplicar i els posteriors executius van consolidar", que xifra en 2.300 milions, amb un pla d'inversió social.





La segona més destacada i a la qual Domènech considera que cap partit progressista pot renunciar és aplicar una fiscalitat més progressiva i progressista, recuperant successions, patrimoni, l'impost del joc eliminat per al BCNWorld i augmentar els trams de les rendes altes de l'IRPF.





JUSTÍCIA DE GÈNERE





Els 'comuns' porten també un pla de justícia de gènere contra les violències masclistes, un pla de xoc contra la precarietat i el part femení, el dels joves i el dels majors de 35 anys, un pla de garantia juvenil, una renda bàsica d'emancipació juvenil, un pla de lluita contra la precarietat perquè equiparar les pràctiques amb els contractes en pràctiques i perquè els becaris facin treball de becaris.





Proposen una regulació específica per als preus del lloguer, una llei d'arrendaments urbans que limiti l'increment en el canvi de contracte, un impost als pisos buits i incorporar a alguns d'ells al Parc públic de lloguer.





BRUSSEL·LES





Preguntat per si els 'comuns' han tingut una representació en la manifestació independentista que aquest dijous ha tingut lloc a Brussel·les , ha explicat que, malgrat que "respecten els que han decidit assistir-hi, com es dóna en un marc electoral", han decidit no participar-hi.