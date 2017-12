La Comissió Europea avala el dret a manifestar-se però no a ignorar la llei

Timmermans sosté que li protesta és legítima.





El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha dit sobre la multitudinària marxa a Brussel·les a favor de la independència de Catalunya que tots els ciutadans tenen dret a manifestar-se i expressar les seves opinions, però no a "ignorar" la llei.





"Tot ciutadà té dret a organitzar-se per expressar una ambició o esperança política de canvi, el que diem en la Comissió, sobre la base de l'Estat de dret, és que si no estàs d'acord amb la llei pots canviar-la, però el que no es pot permetre és simplement ignorar la llei ", ha expressat Timmermans.





El polític holandès ha dit estar "sempre interessat" per allò que diuen els ciutadans que senten la "necessitat de baixar als carrers" per reivindicar les seves opinions, però ha avisat que les protestes a la qüestió catalana no van en una única direcció.





"Hem vist a milions d'espanyols i catalans expressar-se de banda i banda, no és una protesta de sentit únic, si tenim en compte el que s'ha vist també als carrers de Barcelona en els últims mesos", ha indicat.





Així les coses, Timmermans ha volgut subratllar que l'Estat de dret "no funciona" de manera que un pugui "utilitzar una expressió democràtica com a argument per dir que pot ignorar la llei".





"L'Estat de dret protegeix a tots, majoria i minoria. Tenim el dret de contestar les lleis, tenim el dret de canviar les lleis de manera democràtica, no tenim dret a ignorar la llei", ha reblat.





En aquest sentit, ha advertit als que pretenen que per tenir una majoria poden "dir el que vol dir la llei, sense respectar-la", perquè els que no estan d'acord amb ells podrien en el futur utilitzar el mateix raonament contra ells i els seus "drets ".





La manifestació convocada aquest dijous a Brussel·les per ANC i Òmnium Cultural pretén cridar l'atenció de la Unió Europea sobre el desafiament independentista i enlletgir a les institucions europees que no hagin abonat les seves aspiracions secessionistes.