Renfe i Adif milloren el temps de viatge de la R15

Després de modernitzar les infraestructures.





Les actuacions dutes a terme per Adif permetran millorar els temps de viatge en els serveis Regionals de la línia R15 que enllacen Riba-roja i Barcelona.





En sentit nord, la millora serà d'un estalvi mitjà de 10 minuts i 7 minuts en sentit sud.





La implantació dels nous horaris comercials és possible gràcies a l'eliminació de limitacions temporals de velocitat en els trams Pradell-Riudecanyes i Ascó-Móra la Nova.





En el primer trajecte, es van realitzar operacions per modernitzar la infraestructura de via a l'túnel de l'Argentera que, amb una longitud de 4.044 m, és el túnel no urbà de la xarxa d'ample convencional més llarg de Catalunya i el tercer d'Espanya.





Els principals treballs han consistit en la renovació d'una tercera part de la superestructura de via del túnel i la rehabilitació de la part restant mitjançant la substitució i rehabilitació del carril i les travesses.





També el sanejament de la capa d'Balast, eliminant a més la contaminació i les restes de determinats materials com el carbó; l'optimització dels paràmetres geomètrics de la infraestructura, i la millora del sistema de drenatge.





Pel que respecta al tram entre Ascó i Móra la Nova, es van executar treballs de modernització de la via que van implicar la substitució de 5.400 m de carril i de 6.759 travesses.