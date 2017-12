El Govern insta a la CNMV a revocar l'autorització a l'OPA a Atlantia

Defensa la necessitat de pronunciar-se sobre qualsevol OPA.





El Govern ha "instat" a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) al fet que "anulli o arrebossat" l'acord pel qual el passat 9 d'octubre va aprovar l'OPA de Atlantia sobre Abertis.





Així s'indica en els requeriments que el Ministeri de Foment i el Ministeri d'Energia han remès al supervisor del mercat després de concloure que Atlantia ha de demanar autorització del Govern per a la seva OPA.





En els requeriments, aquests ministeris indiquen que el supervisor no hauria d'haver autoritzat l'oferta de l'empresa italiana "sense la prèvia obtenció de les autoritzacions administratives", segons va informar la CNMV.





En un comunicat, l'òrgan que presideix Santiago Albella assegura que "examinarà amb detall els requeriments rebuts" sobre els quals té un termini d'un mes per contestar.





El Govern considera que l'oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) que Atlantia ha llançat sobre Abertis requereix autorització per part de l'Executiu i així l'hi ha notificat al supervisor del mercat, tot i reconèixer que l'Advocacia de l'Estat "no està completament segura "sobre la necessitat d'aquest 'vistiplau'.





L'Executiu havia demanat un informe a l'Advocacia de l'Estat a mitjans del passat mes d'octubre, després que Atlantia assegurés que no calia demanar autorització del Govern per prendre el control d'Abertis.





El Govern ratifica ara, dos mesos després, la seva consideració sobre la necessitat que se sol·liciti la seva aprovació a l'OPA a partir dels informes interns realitzats en el Ministeri de Foment i al Ministeri d'Energia, i del referit informe encarregat a l'Advocacia de l'Estat.





No obstant, en aquest últim cas, el Govern reconeix que l'Advocacia d'Estat indica que "no és completament segur" que es necessiti la 'llum verda' de l'Executiu, sinó que només ho veu "raonable".





"L'informe de l'Advocacia General d'Estat assenyala que, encara que no és completament segur, és raonable el criteri que sosté el Ministeri de Foment d'exigir l'autorització del Govern per adquirir la totalitat de les accions d'Abertis", indica en un comunicat el Departament que dirigeix Íñigo de la Serna.





Malgrat es això, el Govern defensa la necessitat de pronunciar-se sobre qualsevol OPA sobre Abertis pel fet que aquesta companyia es dedica a explotar a través de contractes de concessió autopistes i satèl·lits, actius la titularitat última és l'Estat i que es consideren, especialment en segon cas, estratègics per al país.





Per això, i davant aquests informes, ha resolt finalment reclamar aquesta sol·licitud d'autorització i ha manat sengles requeriments al supervisor del mercat, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), perquè "esmeni" el "defecte" que considera suposa el fet que l'OPA d'Atlantia no contempli demanar-la.





Els requeriments ha estat remesos pel Ministeri de Foment i pel Ministeri d'Energia, segons informen els dos departaments.





En el seu comunicat, Foment indica que els seus requeriments es refereixen a l'OPA d'Atlantia, atès que l'oferta competidora, la formulada per ACS, sí preveu sol·licitar el 'vistiplau' del Govern.





En el fullet de la seva OPA, la firma italiana no veu necessària l'autorització de l'Executiu argumentant que la seva oferta no s'adreça a les societats concessionàries de cadascuna de les autopistes que explota Abertis ni a l'operador de satèl·lits Hispasat, sinó al grup matriu de totes aquestes signatures.





L'OPA d'Atlantia, estimada en 16.341.000 d'euros, està ja aprovada per la CNMV, però està a l'espera que el supervisor aprovi la contraopa llançada per ACS per 18.600 milions.